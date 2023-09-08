5 مرشحين يتنافسون على رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي

أعلن وزير مالية بلجيكا فينسنت فان بيتجيم الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس محافظي بنك

الاستثمار الأوروبى القائمة الرسمية للمرشحين لمنصب رئيس بنك الاستثمارخلفا للرئيس الحالى فيرنر هوير .

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي، يعد أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم وبلغت استثماراته أكثر من تريليون يورو (07ر1 تريليون دولار)

منذ تأسيسه في 1958.

ويركز البنك حاليا على

جهود مكافحة التغير المناخي. كما يدعم البنك حاليا أوكرانيا.

وتضم قائمة المرشحين لرئاسة البنك

مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية

الأوروبية

والتي تحظى بتقدير دولي

كمسؤولة عن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتركت فيستاجر وزيرة الاقتصاد الدنماركية سابقا منصبها في المفوضية الأوروبية للمنافسة على رئاسة البنك.

كما تضم القائمة وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو، وتحظى

بتقدير بفضل نجاحها في قيادة الاقتصاد الإسباني أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن بين المتنافسين

تريزا تشرفينسكا

من بولندا وتوماس أوستروس من السويد

وهما يشغلان حاليا منصب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب دانيال فرانكو وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى سابقا.