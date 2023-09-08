تراجع معدل التضخم في المجر إلى أقل مستوياته منذ عام



تراجع معدل التضخم في المجر خلال الشهر الماضي للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ عام، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم تراجع خلال أغسطس الماضي إلى 4ر16% سنويا مقابل 6ر17% في يوليو الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ سجل 6ر15% في أغسطس من العام الماضي.

في الوقت نفسه جاء معدل التضخم أعلى قليلا من متوسط توقعات المحللين وكان 2ر16% وأعلى كثيرا من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المجري ويتراوح بين 2 و4%.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى أقل من 10%

خلال الخريف الحالي على أن يعود إلى النطاق المستهدف في أوائل 2025.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء إلى 2ر15% خلال الشهر الماضي مقابل 5ر17% خلال الشهر السابق، في حين كانت التوقعات 9ر15%.

جاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك

في المجر مدفوعا بتراجع أسعار الأغذية المصنعة

حيث سجلت زيادة بنسبة 5ر19% سنويا

في الشهر الماضي مقابل 1ر23% في الشهر السابق.