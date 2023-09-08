أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر الجمعة مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.65 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 87.51 دولارا.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو اثنين بالمئة بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو سبعة بالمئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة "يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف أوبك+ سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء".

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.