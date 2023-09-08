6.5 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في أسبوع بقيمة قاربت 6.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 101.3 ألف صفقة.



وفي أسبوع، تصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 365 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 333.7 مليون درهم.



وارتفع في سوق دبي في الأسبوع أسهم الوطنية للتأمينات العامة 9.3 %، وبنك المشرق 3 %، ودبي للمرطبات 1.8 %، وتيكوم 1.7 %، وأمانات القابضة 1 %، وزاد الإمارات دبي الوطني 0.3 %، وسالك 0.33 %.



وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أي دي سي كوربوريشن 41.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 12.4%، والخليج للمشاريع الطبية 7.9 %، والجرافات البحرية 4.3 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.7 %. وزاد ملتيبلاي 2 %، وبرجيل القابضة 1.4 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 1.3 %، وأدنوك للغاز 1.2 %.



أداء يومي



وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.21 % في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم أسهم المصارف والمالية، وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات القطاعات بـ 0.97 %، وتلاه قطاع الاتصالات 0.94%، والمالية 0.35 %، والمرافق العامة 0.2 %.



وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 2.7 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.



وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.57 مليار درهم في جلسة أول أمس وصولاً إلى 688.25 مليار درهم نهاية جلسة أمس.



وفي الجلسة، صعدت أسهم بنك المشرق 3 %، ووطنية إنترناشيونال 2.9 %، والفردوس القابضة 2 %، واكتتاب القابضة 1.8 %، ودبي للاستثمار 1.2 %.



واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في الجلسة بنحو 60.24 مليون درهم مرتفعاً بـ0.9 % ومغلقاً عند 16.75 درهماً، وتلاه «إعمار العقارية» بسيولة 37.5 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 20.3 مليون درهم.



استثمار أجنبي



واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 26.7 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 122 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.3 مليون درهم.



سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.32 % إلى مستوى 9690.52 نقطة، في جلسة أمس.



وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 225.2 مليون درهم في الجلسة، وتلاه «ملتيبلاي» جاذباً 151.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 122.4 مليون درهم.



وارتفع في سوق أبوظبي في الجلسة أسهم الجرافات البحرية 3.9 %، والبنك العربي المتحد 3.85 %، ورأس الخيمة للأسمنت الأبيض 3.6 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4 %، وبرجيل القابضة 2.1 %.