فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة
التاريخ
9/8/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" .
وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر اند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
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