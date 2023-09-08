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فيتش ترفع النظرة المستقبلية لتركيا إلى مستقرة

9/8/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" .

وأكدت تصنيفها عند ‭‭B‬‬، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.‭‭‬


ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورجان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.

وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "‭B‬" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر اند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.

MENAFN08092023000110011019ID1107036448

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