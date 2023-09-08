«ديبتيك» تطلق عطر «أي نباتي» بأجواء الواحات العربية

«ديبتيك» تطلق عطر «أي نباتي» بأجواء الواحات العربية
التاريخ
9/8/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
طرحت ((ديبتيك)) في الإمارات عطر ((أي نباتي)) Eau Nabati المستوحى من رحلة في الصحراء خلف السراب، فينقل العطر صاحبه إلى أجواء الواحات العربية.
يستهلّ العطر نفحات البرجموت الحامضة ونفحات زيت اللارنج المنعشة، وتحيط بها رائحة العنبر الغنية ونفحات البلسم الحلوة.
ويستحضر عطر Eau Nabati إلى البال صور الواحات الخصبة في الصحراء العربية الشاسعة، حيث الرمال الساخنة والأشجار المنعشة والمياه العذبة. يُترجم العطر هذا التباين الملفت، المستوحى من السراب، بفضل نفحات العنبر وتركيبتها المتوازنة. يُضفي زيت اللارنج لمسة منعشة إلى البرجموت المحاط بأزهار الخلود بنفحاتها الدافئة التي توحي بحرارة الصحراء.
عندما يلامس العطر البشرة، يزداد تعقيداً ويكشف عن طبقات جديدة تأسر الحواس وتحرّك المشاعر والأحاسيس.
ويتوافر عطر Eau Nabati لدى متاجر ((ديبتيك)) في دبي مول وبلومينغديلز وياس مول ومول الإمارات وعلى موقع ((أناس)).
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