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«ديبتيك» تطلق عطر «أي نباتي» بأجواء الواحات العربية

9/8/2023 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طرحت ((ديبتيك)) في الإمارات عطر ((أي نباتي)) Eau Nabati المستوحى من رحلة في الصحراء خلف السراب، فينقل العطر صاحبه إلى أجواء الواحات العربية.

يستهلّ العطر نفحات البرجموت الحامضة ونفحات زيت اللارنج المنعشة، وتحيط بها رائحة العنبر الغنية ونفحات البلسم الحلوة.

ويستحضر عطر Eau Nabati إلى البال صور الواحات الخصبة في الصحراء العربية الشاسعة، حيث الرمال الساخنة والأشجار المنعشة والمياه العذبة. يُترجم العطر هذا التباين الملفت، المستوحى من السراب، بفضل نفحات العنبر وتركيبتها المتوازنة. يُضفي زيت اللارنج لمسة منعشة إلى البرجموت المحاط بأزهار الخلود بنفحاتها الدافئة التي توحي بحرارة الصحراء.

عندما يلامس العطر البشرة، يزداد تعقيداً ويكشف عن طبقات جديدة تأسر الحواس وتحرّك المشاعر والأحاسيس.

ويتوافر عطر Eau Nabati لدى متاجر ((ديبتيك)) في دبي مول وبلومينغديلز وياس مول ومول الإمارات وعلى موقع ((أناس)).

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