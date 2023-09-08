افتتح مطعم ((أترانجي لريتو دالميا)) رسمياً أبوابه في فندق جميرا القصر، حيث تنطلق الرحلة الفريدة للشيف ريتو دالميا نحو تقديم رحلة متنوعة وغنية في عالم المأكولات الهندية، حيث تحتفي بالتقاليد المترسخة والتقنيات التي امتلكتها أجيال عديدة.

وقالت دالميا عن رؤيتها لـ ((أترانجي)): ((ما نسعى لتقديمه في أترانجي ليس مجرد نار ودخان، بل نسعى لتقديم طهي صادق وعالي الجودة)).

وقائمة الطعام مستوحاة من مختلف المناطق والمجتمعات في الهند، وتعرض أطباق يتمتع بها الناس عادة في منازلهم وعلى الشوارع، بالإضافة إلى تلك التي تم إحياؤها من ممارسات قديمة. يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة متنوعة من الأطباق الفريدة، بدءاً من أقصى شمال كشمير، ووصولاً إلى أقصى جنوب كيرالا.

تشمل هذه التجربة المثيرة ((كباب كشميري))، حيث تُطهى شرائح لحم الضأن في الحليب والتوابل قبل أن تُقلى في دقيق الأرز والسمن. ومن بين الأطباق المميزة أيضاً ((جادوه لحم الواجيو بيف))، حتى النباتيون سينبهرون بتجربة رائعة مع ((كوفتا جبن القرية والتمر)).