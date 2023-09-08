«أترانجي» يفتح أبوابه في فندق جميرا القصر لرحلة هندية متنوعة
التاريخ
9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
افتتح مطعم ((أترانجي لريتو دالميا)) رسمياً أبوابه في فندق جميرا القصر، حيث تنطلق الرحلة الفريدة للشيف ريتو دالميا نحو تقديم رحلة متنوعة وغنية في عالم المأكولات الهندية، حيث تحتفي بالتقاليد المترسخة والتقنيات التي امتلكتها أجيال عديدة.
وقالت دالميا عن رؤيتها لـ ((أترانجي)): ((ما نسعى لتقديمه في أترانجي ليس مجرد نار ودخان، بل نسعى لتقديم طهي صادق وعالي الجودة)).
وقائمة الطعام مستوحاة من مختلف المناطق والمجتمعات في الهند، وتعرض أطباق يتمتع بها الناس عادة في منازلهم وعلى الشوارع، بالإضافة إلى تلك التي تم إحياؤها من ممارسات قديمة. يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة متنوعة من الأطباق الفريدة، بدءاً من أقصى شمال كشمير، ووصولاً إلى أقصى جنوب كيرالا.
تشمل هذه التجربة المثيرة ((كباب كشميري))، حيث تُطهى شرائح لحم الضأن في الحليب والتوابل قبل أن تُقلى في دقيق الأرز والسمن. ومن بين الأطباق المميزة أيضاً ((جادوه لحم الواجيو بيف))، حتى النباتيون سينبهرون بتجربة رائعة مع ((كوفتا جبن القرية والتمر)).
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