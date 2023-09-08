أعلنت فنادق ريكسوس في الإمارات حصولها على شهادة مرموقة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة، لتكون أول علامة فنادق في المنطقة تحقق هذا الإنجاز المميز، والذي يعكس التزام فنادق ريكسوس الخليج بمعايير السياحة المسؤولة والمستدامة، بما ينسجم مع مبادرة الإمارات في إعلان 2023 ((عام الاستدامة)).

ويتمتع المجلس العالمي للسياحة المستدامة بمكانة عالمية في إرساء معايير السفر والسياحة العالمية المستدامة والإشراف عليها من خلال المقاييس الشاملة التي يحددها. ويمثل هذا التكريم المرموق دليلاً راسخاً على التزام جميع فنادق ريكسوس الإمارات بأعلى المعايير الاجتماعية والبيئية، ومساهمتها الإيجابية في المجتمعات المحلية والبيئة الأوسع. وتتضمن عملية منح الشهادة تقييماً صارماً من قبل هيئة إصدار شهادات معتمدة، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والكفاءة.

وقالت أوزجول أكتولجا، مدير الجودة والاستدامة بفنادق ريكسوس في الإمارات: ((يشرفنا أن تكون فنادق ريكسوس الإمارات في طليعة قطاع الضيافة المستدامة في المنطقة، وأن تتخذ خطوة مهمة تنسجم مع رؤى ومبادئ مبادرة الاستدامة. ويؤكد هذا التكريم التزامنا بمنح الضيوف تجارب استثنائية والتقليل من بصمتنا البيئية وتعزيز صحة مجتمعاتنا)).

وتحتفي الشهادة المعتمدة من المجلس العالمي للسياحة المستدامة بإنجازات فنادق ريكسوس الإمارات الاستثنائية في تلبية المعايير الرئيسية في مختلف المجالات، إلى جانب اتباعها نهج إدارة فعّال ومستدام. كما تعكس التزام العلامة بالممارسات المسؤولة التي تضمن تحقيق استدامة طويلة الأمد وتوفير خدمات ضيافة وفق أعلى مستويات الفخامة. ورسخت فنادق ريكسوس الإمارات حضورها في قطاع الضيافة بفضل خدماتها التي تجمع بين التميز التشغيلي والوعي البيئي.

وتتميز فنادق ريكسوس الإمارات بمساهماتها الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، إذ حقق تعاونها مع المجتمعات المحلية نتائج مثمرة أسهمت في تعزيز التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. لتسلط الشهادة الضوء على إنجازاتها ورؤيتها الإبداعية وتعزز دورها في مشهد الضيافة.

وترسخ الشهادة مكانة فنادق ريكسوس الإمارات الرائدة في مجال الضيافة المسؤولة، وتشكل إنجازاً غير مسبوق على مستوى المنطقة بأكملها، ودليلاً على التزام العلامة المستمر بمعايير الاستدامة ودورها المحوري في دعم أهداف دولة الإمارات لبناء مستقبل بمستويات مرونة ووعي بيئي رفيعة.