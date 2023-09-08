جلسة إعادة هيكلة «دريك آند سكل» الأربعاء

أعلنت شركة ((دريك آند سكل))، في إفصاح لسوق دبي المالي،أمس، أن محكمة الاستئناف في دبي وافقت على طلب لتعجيل أول جلسة بخصوص الطلب المقدم من قبلها لإعادة الهيكلة لتصبح الأربعاء المقبل، بدلاً من 18 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم ما تم مع الدائنين بخصوص تسوية الديون وإعادة هيكلتها وفقاً للجنة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة.