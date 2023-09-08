جلسة إعادة هيكلة «دريك آند سكل» الأربعاء

جلسة إعادة هيكلة «دريك آند سكل» الأربعاء
التاريخ
9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((دريك آند سكل))، في إفصاح لسوق دبي المالي،أمس، أن محكمة الاستئناف في دبي وافقت على طلب لتعجيل أول جلسة بخصوص الطلب المقدم من قبلها لإعادة الهيكلة لتصبح الأربعاء المقبل، بدلاً من 18 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف قد قررت تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر المقبل، وذلك لتقديم ما تم مع الدائنين بخصوص تسوية الديون وإعادة هيكلتها وفقاً للجنة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة.
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