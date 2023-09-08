بدء الاكتتاب في «حقوق أولوية» بنك الاستثمار

بدء الاكتتاب في «حقوق أولوية» بنك الاستثمار
التاريخ
9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
بدأت أمس فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الاستثمار لزيادة رأسماله.
ووفقاً لبيان البنك المنشور أغسطس الماضي، تنتهي فترة الاكتتاب الجمعة المقبل.
وكانت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار قد وافقت على زيادة رأسمال البنك من خلال إصدار 260 مليار سهم جديد، ستمثل 98.79 % من إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال.
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