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بدء الاكتتاب في «حقوق أولوية» بنك الاستثمار

9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت أمس فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لبنك الاستثمار لزيادة رأسماله.

ووفقاً لبيان البنك المنشور أغسطس الماضي، تنتهي فترة الاكتتاب الجمعة المقبل.

وكانت الجمعية العمومية لبنك الاستثمار قد وافقت على زيادة رأسمال البنك من خلال إصدار 260 مليار سهم جديد، ستمثل 98.79 % من إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال.

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