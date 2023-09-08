أسعار الذهب ترتفع محلياً وعالمياً

أسعار الذهب ترتفع محلياً وعالمياً
التاريخ
9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، أمس، بنحو 0.50 درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار ((غرام 24)) 233.00 درهماً، بينما سجل سعر عيار ((غرام 22)) مستوى 215.75 درهماً، أما سعر عيار ((غرام 21)) استقر عند 209.00 دراهم، وسجل عيار ((غرام 18)) نحو 179.00 درهماً.
وعالمياً صعد الذهب قليلاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1925.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 %، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1949.40 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.09 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.4 % إلى 907.04 دولارات، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو الماضي. وصعد البلاديوم 1 % إلى 1224.03 دولاراً في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.
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