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أسعار الذهب ترتفع محلياً وعالمياً

9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، أمس، بنحو 0.50 درهم، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار ((غرام 24)) 233.00 درهماً، بينما سجل سعر عيار ((غرام 22)) مستوى 215.75 درهماً، أما سعر عيار ((غرام 21)) استقر عند 209.00 دراهم، وسجل عيار ((غرام 18)) نحو 179.00 درهماً.

وعالمياً صعد الذهب قليلاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1925.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 %، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1949.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.09 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.4 % إلى 907.04 دولارات، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو الماضي. وصعد البلاديوم 1 % إلى 1224.03 دولاراً في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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