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أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للدولار في 9 سنوات

9/8/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض الدولار أمس، لكنه حقق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في 9 سنوات، مدعوماً بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي.

كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى منذ 2007. وهبط مؤشر الدولار 0.1 % إلى 104.93 نقاط، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 6 أشهر. واتجه المؤشر خلال التعاملات لتوسيع مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي بزيادة 0.6 % .

وشهد اليورو خسائر على مدى 8 أسابيع متتالية لكنه ارتفع خلال التعاملات 0.1 % إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 1.0686 دولار أول من أمس.

وصعد الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى سجله خلال 3 أشهر أول من أمس وبلغ في أحدث التعاملات 1.2496 دولار ويتجه نحو خسارة أسبوعية بأكثر من 0.7 %. واستقر الين عند 147.37 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6392 دولار لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 1 %.

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