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النفط يرتفع بدعم تخفيضات الإمدادات

9/8/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط أمس فيما يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حيال وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر الأسبوع الماضي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية بإجمالي 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد أساسياً لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب التعافي البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى فوق 90 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً إلى 87.64 دولاراً.

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