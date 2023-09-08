النفط يرتفع بدعم تخفيضات الإمدادات

النفط يرتفع بدعم تخفيضات الإمدادات
التاريخ
9/8/2023 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط أمس فيما يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حيال وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.
ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 10 أشهر الأسبوع الماضي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية بإجمالي 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.
ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد أساسياً لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب التعافي البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى فوق 90 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً إلى 87.64 دولاراً.
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