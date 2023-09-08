تأرجح الأسهم العالمية والأنظار على الفائدة الأمريكية

تأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية خلال التعاملات أمس مع ترقب الأسواق لتوجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الفترة المقبلة.

وتحركت الأسهم الأمريكية بصورة محدودة عند الفتح وسط حذر قبيل بيانات التضخم والأنظار على أسعار الفائدة فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية مع اقتناص المستثمرين أسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا، التي تراجعت بشدة بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف، شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ اقتصاد أوروبا، إلى التأثير سلباً على المعنويات فيما تراجعت بورصة طوكيو ومني مؤشر نيكاي بخسارة أسبوعية بفعل مخاوف الفائدة وحظر آيفون.

وسيطرت حالة من الترقب والحذر على تحركات المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) الأمريكية عند الفتح مع ترقب المستثمرين قراءة جديدة للتضخم الأسبوع المقبل بعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وهبط مؤشر داو جونز 13.32 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 34487.41 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 0.16 نقطة إلى 4451.30 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك 5.88 نقاط أو 0.04 % إلى 13754.71 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بعد أن سجل خسائر لـ 7 أيام في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.

وبينما اتسمت التداولات باستقرار نسبي، لا يزال مؤشر ستوكس 600 في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل إلى 0.7 % مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1 % ليتكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع بعدما سار على درب ((وول ستريت)) في ظل المخاوف من أن يُشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سياسته النقدية.