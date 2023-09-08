مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود
التاريخ
9/8/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر75 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 59ر34576 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 49ر4457 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر12 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 53ر13761 نقطة.
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