مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر75 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 59ر34576 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 49ر4457 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر12 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 53ر13761 نقطة.



