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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

9/8/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 86ر75 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 59ر34576 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر6 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 49ر4457 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر12 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 53ر13761 نقطة.

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