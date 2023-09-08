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اكتشاف الخرسانة المخيفة في مطاري هيثرو وغاتويك

9/8/2023 7:20:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مطارا "هيثرو" و"غاتويك" في لندن، الجمعة، أنهما اكتشفا في منشآتهما أجزاء مبنية بخرسانة مسامية، من نفس النوع الذي دفع الحكومة لإغلاق عشرات المدارس خشية انهيارها، بسبب تردي نوعية هذه المادة بمرور الوقت.

وقال مطار "هيثرو" الرئيسي في بريطانيا، في بيان إن "القطاع على علم" بوجود هذه الخرسانة في بعض المنشآت، وقد "اتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في المباني" المعنية.

وأضاف: "على غرار العديد من (الشركات) الأخرى، أجرينا تقييما لممتلكاتنا العقارية، وسنواصل الحد من المخاطر حيثما يتم العثور على هذه المواد".وأوضح المطار أنه اكتشف هذا النوع من الخرسانة العام الماضي في موقع من المبنى رقم 3، مؤكدا أنه اتخذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة الركاب والموظفين.

كما قال مطار "غاتويك" إنه أجرى منذ فترة مسحا لمبانيه لتحديد أماكن هذه الخرسانة، مطمئنا إلى أنه ليس هناك أي خطر "لأنه اتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة".

وقال المطار في بيان نقلته "فرانس برس"، الجمعة: "لدينا سجل بالمواقع المعنية داخل المطار، التي تراقَب عن كثب من خلال نظام منتظم للتفتيش الهيكلي الكامل".

وأضاف أن "آخر عملية تفتيش قمنا بها في يونيو 2023 لم تثر أي مخاوف، وسنواصل إجراء هذه المراقبة المنتظمة".

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