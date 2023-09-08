الأرصاد الجوية: أغسطس 2023 أكثر أشهر أغسطس حرارة في تاريخ البحرين
التاريخ
9/8/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن شهر أغسطس 2023 سجل كأكثر أشهر أغسطس حرارة في تاريخ البحرين منذ عام 1902 بزيادة قدرها 1.8 ° م مقارنةً بالمعدل العام.
وأفاد تقرير الإدارة بأن ساعات سطوع الشمس خلال الشهر الماضي بلغت 358.8 ساعة، وتراوحت الرطوبة ما بين 31 % و71 % ، وتراوحت درجة الحرارة ما بين 29.1 درجة و48.7 درجة مئوية. كلمات دالة
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