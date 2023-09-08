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الأرصاد الجوية: أغسطس 2023 أكثر أشهر أغسطس حرارة في تاريخ البحرين

9/8/2023 7:18:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أن‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬سجل‭ ‬كأكثر‭ ‬أشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬حرارة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1902‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬8 ° م‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالمعدل‭ ‬العام‭. ‬

وأفاد‭ ‬تقرير‭ ‬الإدارة‭ ‬بأن‭ ‬ساعات‭ ‬سطوع‭ ‬الشمس‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بلغت‭ ‬358‭.‬8‭ ‬ساعة،‭ ‬وتراوحت‭ ‬الرطوبة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬و71 ‭%‬ ،‭ ‬وتراوحت‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬29‭.‬1‭ ‬درجة‭ ‬و48‭.‬7‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭. ‬

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