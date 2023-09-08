ويهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬نُظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬وهيئة‭ ‬أبوظبي‭ ‬للطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ ‬‮«‬يونيسف‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أنظمة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬ودعم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكدت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المراكز‭ ‬وتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬بالوزارة‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للمختصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬الطفولة‭ ‬للتفاعل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬المستفادة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬لفئة‭ ‬الأطفال‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أمل‭ ‬المستقبل‭ ‬لكافة‭ ‬الدول،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬لالتزامها‭ ‬بضمان‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬وآمنة‭ ‬لأطفالها،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬والتعاون‭ ‬لصقل‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفاه‭ ‬الطفل،‭ ‬لافتة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬لصياغة‭ ‬مخرجات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬أنظمة‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬الأولى‭ ‬بشأن‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتدخلات‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬استعراضاً‭ ‬لأبرز‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬ورفاه‭ ‬الطفل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬قدمتها‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المراكز‭ ‬وتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬بالوزارة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ ‬هناء‭ ‬محمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة،‭ ‬وقانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وتطرقت‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭ ‬وأهداف‭ ‬محاورها‭ ‬نحو‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬التشريعية‭ ‬للطفولة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬منها‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬مجمع‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشامل،‭ ‬ومجمع‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬الملتقى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬ورفاهيته،‭ ‬وجلسة‭ ‬مبادرة‭ ‬المدن‭ ‬الصديقة‭ ‬للطفل،‭ ‬ودور‭ ‬أطر‭ ‬السياسات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قوى‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسات‭ ‬بعنوان‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬ودور‭ ‬الاتصال‭ ‬والتأييد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نتائج‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جلسة‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬السلبية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثقافة‭ ‬والقيم،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬بمجال‭ ‬الطفولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬