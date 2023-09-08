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((السكري البحرينية)) تنظم ورشة علاج السكري من النوع الثاني

9/8/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬علاج‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬وذلك‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬لعلاج‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬ضمن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬سيرفييه،‭ ‬بكلمة‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬داء‭ ‬السكري،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المصابين،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬علاجات‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ترشد‭ ‬إليه‭ ‬آخر‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬الصحية،‭ ‬لذا‭ ‬ينبغي‭ ‬اتباع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الطبية‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬نهل‭ ‬المعرفة‭ ‬وتحديثها‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العلمية‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الموجه‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وسيتم‭ ‬تكرار‭ ‬الدورة‭ ‬ليتسنى‭ ‬نشر‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسكري،‭ ‬وتفخر‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬ببرامجها‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬والأنشطة‭ ‬المعنية‭ ‬بمرضى‭ ‬السكري‭ ‬وضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬العلاجية‭ ‬والوقائية‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬وللمتحدثين‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬المنهج‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬الدكتورة‭ ‬خديجة‭ ‬حافظ‭ ‬ولشركة‭ ‬سيرفييه‭ ‬لدعمهم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬العلمية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬المصابين‭ ‬وترفع‭ ‬الكلفة‭ ‬العلاجية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمع‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬معدلات‭ ‬انتشار‭ ‬السكري‭ ‬15‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين،‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬في‭ ‬المسح‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2018‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬البروفيسور‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬إن‭ ‬علاجات‭ ‬السكري‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تُرشد‭ ‬إليه‭ ‬آخر‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬الصحية،‭ ‬وينبغي‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬اتباع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الطبية‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬الأدلة‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬نهل‭ ‬المعرفة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬لجميع‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويُشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬طب‭ ‬العائلة‭ ‬ومن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومستشفيات‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الخاصة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشه‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهور،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬ورشة‭ ‬سيتم‭ ‬تناول‭ ‬محور‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬الرعاية‭ ‬الوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬النوع‭ ‬الثاني،‭ ‬وعدد‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬6‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬كل‭ ‬ورشة‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬المحاور‭.‬

كما‭ ‬تقدمت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بالشكر‭ ‬للمتحدثين‭ ‬واللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬كتابة‭ ‬المنهج‭ ‬العلمي‭ ‬ولشركة‭ ‬سيرفييه‭ ‬لدعمهم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬العلمية،‭ ‬وللهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬وتعاونها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬العلمية‭ ‬المهمة‭ ‬وجميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬المشاركة‭.‬

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