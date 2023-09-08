المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يستضيف رئيس الدورة الــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
التاريخ
9/8/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على غداء عمل في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، وذلك بحضور تشابا كوروشي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والدكتور جيهانغير خان الأمين العام لمجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من المندوبين الدائمين للدول الشقيقة والصديقة لدى الأمم المتحدة.
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل وجهات النظر حول المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كلمات دالة
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