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المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك يستضيف رئيس الدورة الــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

9/8/2023 7:18:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استضاف‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬غداء‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬تشابا‭ ‬كوروشي‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬السابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬والدكتور‭ ‬جيهانغير‭ ‬خان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المندوبين‭ ‬الدائمين‭ ‬للدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬ستطرح‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

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