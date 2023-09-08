إطلاق برنامج تهيئة الطلبة المستجدين في جميع المدارس الابتدائية
التاريخ
9/8/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج تهيئة الطلبة المستجدين بالصف الأول في جميع المدارس الابتدائية، وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2023-2024م، بهدف تيسير اندماج الأطفال في الحياة المدرسية في جو ممتع.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تعريف طلبة الصف الأول الابتدائي بمعلميهم وزملائهم وبيئة الصف الدراسي ومرافق المدرسة والخدمات المقدمة لهم بها، بالإضافة إلى ممارسة مجموعة من الألعاب الرياضية المتنوعة بهدف تعزيز الجانب الرياضي والحركي لديهم.
كما يتيح البرنامج لهؤلاء الطلبة ممارسة الرسم والتلوين للتعبير عن مشاعرهم في يومهم الدراسي الأول، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الوطنية والانتماء في نفوسهم في الطابور الصباحي، وتزويدهم بمعلومات إرشادية ممتعة، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في الحياة المدرسية بصورة محببة محفزة.
من جهة ثانية لدى وصولك إلى مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات، في بداية العام الدراسي، تلاحظ الحضور المتميز لاختصاصية الإرشاد الاجتماعي الأستاذة فاطمة البوفلاح، في استقبال الطالبات بعبارات التشجيع والتحفيز، إلى جانب دورها في تقديم برامج التهيئة النفسية التي تساعد على رفع معنوياتهن ودعم تحصيلهن الدراسي.
ويأتي ذلك ضمن الدور المحوري البارز الذي يلعبه المرشدون الاجتماعيون في مختلف المدارس الحكومية، لدعم ومساندة الكوادر التعليمية، وتوفير البيئة الدراسية المشجعة على التطور الأكاديمي.
وقد تحدثت الأستاذة فاطمة البوفلاح عن جهودها قائلة: «نقوم بالاستعداد الدقيق المسبق للعودة المدرسية، عبر تجهيز قوائم الطالبات واستقبالهن بأسلوب تفاعلي محفز، ومتابعتهن حتى وقت الانصراف، وإعداد البرامج النفسية اللازمة، بمساعدة زميلتي اختصاصية الإرشاد الاجتماعي الأستاذة ليلى ناصر، حيث يتم هذا العام تنفيذ برنامج التهيئة الموحد للصف الأول الذي يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية، هذا بالإضافة إلى برامج الإرشاد الأكاديمي للطالبات المنقولات إلى مستوى تعليمي أعلى».
أما في مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، فيقول اختصاصي الإرشاد الاجتماعي الأستاذ حسين العويناتي: «نقوم مع بداية العام الدراسي بجلسات فردية إرشادية يتم فيها تكوين علاقة مهنية هدفها رفع الثقة عند الطالب وتقديم الدعم والمساندة».
وأشارت الأستاذة فاطمة العيسى اختصاصي الإرشاد الاجتماعي بمدرسة أبو فراس الحمداني الابتدائية للبنين إلى أننا نحرص على أن يتعرف الطلبة علينا خلال الاستقبال في بداية العام الدراسي، ليسهل عليهم التواصل معنا بشكل مباشر لمساعدتهم في مواجهة التحديات طوال العام الدراسي، كما نقدم لهم برامج مستمرة لتطوير الشخصية وتنمية حس المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرارات.
من جانبهما، حرصت اختصاصيتا الإرشاد الاجتماعي بمدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات الأستاذتان نيلة الرميحي ولولوة يوسف على تقديم لقاء تعريفي للطالبات بالصف الأول بحضور معلماتهن وأولياء أمورهن، وذلك لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالأنظمة المدرسية والمتطلبات المهمة والحقوق والواجبات. كلمات دالة
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