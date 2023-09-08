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إطلاق برنامج تهيئة الطلبة المستجدين في جميع المدارس الابتدائية

9/8/2023 7:18:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬برنامج‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬بالصف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024م،‭ ‬بهدف‭ ‬تيسير‭ ‬اندماج‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬ممتع‭.‬

ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬تعريف‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬الابتدائي‭ ‬بمعلميهم‭ ‬وزملائهم‭ ‬وبيئة‭ ‬الصف‭ ‬الدراسي‭ ‬ومرافق‭ ‬المدرسة‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬بها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المتنوعة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي‭ ‬والحركي‭ ‬لديهم‭.‬

كما‭ ‬يتيح‭ ‬البرنامج‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬ممارسة‭ ‬الرسم‭ ‬والتلوين‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهم‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬الوطنية‭ ‬والانتماء‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬في‭ ‬الطابور‭ ‬الصباحي،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بمعلومات‭ ‬إرشادية‭ ‬ممتعة،‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬المدرسية‭ ‬بصورة‭ ‬محببة‭ ‬محفزة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬لدى‭ ‬وصولك‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬تلاحظ‭ ‬الحضور‭ ‬المتميز‭ ‬لاختصاصية‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬البوفلاح،‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الطالبات‭ ‬بعبارات‭ ‬التشجيع‭ ‬والتحفيز،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬التهيئة‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬معنوياتهن‭ ‬ودعم‭ ‬تحصيلهن‭ ‬الدراسي‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬المرشدون‭ ‬الاجتماعيون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬لدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الكوادر‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الدراسية‭ ‬المشجعة‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وقد‭ ‬تحدثت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬البوفلاح‭ ‬عن‭ ‬جهودها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نقوم‭ ‬بالاستعداد‭ ‬الدقيق‭ ‬المسبق‭ ‬للعودة‭ ‬المدرسية،‭ ‬عبر‭ ‬تجهيز‭ ‬قوائم‭ ‬الطالبات‭ ‬واستقبالهن‭ ‬بأسلوب‭ ‬تفاعلي‭ ‬محفز،‭ ‬ومتابعتهن‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬الانصراف،‭ ‬وإعداد‭ ‬البرامج‭ ‬النفسية‭ ‬اللازمة،‭ ‬بمساعدة‭ ‬زميلتي‭ ‬اختصاصية‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأستاذة‭ ‬ليلى‭ ‬ناصر،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬التهيئة‭ ‬الموحد‭ ‬للصف‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية،‭ ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬الإرشاد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للطالبات‭ ‬المنقولات‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تعليمي‭ ‬أعلى‮»‬‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬فيقول‭ ‬اختصاصي‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسين‭ ‬العويناتي‭: ‬‮«‬نقوم‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بجلسات‭ ‬فردية‭ ‬إرشادية‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تكوين‭ ‬علاقة‭ ‬مهنية‭ ‬هدفها‭ ‬رفع‭ ‬الثقة‭ ‬عند‭ ‬الطالب‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬العيسى‭ ‬اختصاصي‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمدرسة‭ ‬أبو‭ ‬فراس‭ ‬الحمداني‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬إلى‭ ‬أننا‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتعرف‭ ‬الطلبة‭ ‬علينا‭ ‬خلال‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬ليسهل‭ ‬عليهم‭ ‬التواصل‭ ‬معنا‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي،‭ ‬كما‭ ‬نقدم‭ ‬لهم‭ ‬برامج‭ ‬مستمرة‭ ‬لتطوير‭ ‬الشخصية‭ ‬وتنمية‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبهما،‭ ‬حرصت‭ ‬اختصاصيتا‭ ‬الإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بمدرسة‭ ‬الزلاق‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬الأستاذتان‭ ‬نيلة‭ ‬الرميحي‭ ‬ولولوة‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬لقاء‭ ‬تعريفي‭ ‬للطالبات‭ ‬بالصف‭ ‬الأول‭ ‬بحضور‭ ‬معلماتهن‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهن،‭ ‬وذلك‭ ‬لتوضيح‭ ‬جميع‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأنظمة‭ ‬المدرسية‭ ‬والمتطلبات‭ ‬المهمة‭ ‬والحقوق‭ ‬والواجبات‭.‬

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