كوريا الشمالية تكشف ((غواصة نووية تكتيكية هجومية)) جديدة

سيول‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬أمس‭ ‬أنّها‭ ‬صنعت‭ ‬‮«‬غوّاصة‭ ‬نوويّة‭ ‬تكتيكيّة‭ ‬هجوميّة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لتعزيز‭ ‬قوّتها‭ ‬البحريّة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسميّة‭ ‬الكوريّة‭ ‬الشماليّة‭. ‬

وترأس‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬الأربعاء‭ ‬مراسم‭ ‬كشف‭ ‬الغوّاصة‭ ‬الجديدة،‭ ‬قائلا‭ ‬إنّها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬الدّفع‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬التسليح‭ ‬النووي‭ ‬للبحريّة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭.

‬وتظهر‭ ‬المشاهد‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬كيم‭ ‬يخاطب‭ ‬البحارة‭ ‬الواقفين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الغواصة‭ ‬التي‭ ‬زيّن‭ ‬مقّدمها‭ ‬بالعلم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭. ‬وسُمّيت‭ ‬الغوّاصة‭ ‬‮«‬هيرو‭ ‬كيم‭ ‬كون‭ ‬أوك‮»‬،‭ ‬ويُمثّل‭ ‬إطلاقها‭ ‬وفقا‭ ‬للوكالة‭ ‬‮«‬فصلا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القوّات‭ ‬البحريّة‭ ‬لجمهوريّة‭ ‬كوريا‭ ‬الشعبيّة‭ ‬الديموقراطيّة‮»‬،‭ ‬الاسم‭ ‬الرسمي‭ ‬لكوريا‭ ‬الشماليّة‭.

‬وتحدّث‭ ‬كيم‭ ‬خلال‭ ‬المراسم‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الخطة‭ ‬الاستراتيجيّة‭ ‬والتكتيكيّة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التعزيز‭ ‬المستمرّ‭ ‬لعمليّة‭ ‬تحديث‭ ‬القوّات‭... ‬وتقدُّم‭ ‬التسلّح‭ ‬النووي‭ ‬للبحريّة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وشدّد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬تسليح‭ ‬البحريّة‭ ‬بأسلحة‭ ‬نوويّة‭ ‬أصبح‭ ‬مهمّة‭ ‬عاجلة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ستحوّل‭ ‬غواصاتها‭ ‬الحالية‭ ‬إلى‭ ‬غواصات‭ ‬قتالية‭ ‬مسلحة‭ ‬نوويا‭. ‬وتفقّد‭ ‬كيم‭ ‬الغواصة‭ ‬أثناء‭ ‬استعدادها‭ ‬للقيام‭ ‬برحلة‭ ‬تجريبية‭ ‬الخميس‭. ‬

وأجرت‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬اختبارات‭ ‬الأسلحة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.

‬وردا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاختبارات،‭ ‬عزّزت‭ ‬سيول‭ ‬وواشنطن‭ ‬تعاونهما‭ ‬الدفاعي‭ ‬ونظمتا‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭.

‬ووفق‭ ‬مؤسسة‭ ‬ Nuclear ‭ ‬ Threat ‭ ‬ Initiative ‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬تتّخذ‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تملك‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬64‭ ‬و86‭ ‬غواصة،‭ ‬وهو‭ ‬أسطول‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يشكك‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬أنها‭ ‬كلها‭ ‬صالحة‭ ‬لأن‭ ‬تكون‭ ‬قيد‭ ‬التشغيل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قدمها،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬المؤسسة‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬نشرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬مشاهد‭ ‬لكيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬وهو‭ ‬يتفقد‭ ‬غواصة‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وجودها‭ ‬من‭ ‬قبل‭. ‬لكن‭ ‬جوزيف‭ ‬ديمبسي،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬رأى‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬الغواصة‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ورد‭ ‬التقرير‭ ‬بشأنها‭ ‬أمس‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تعديلها‭ ‬بصورة‭ ‬تامة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬أضافت‭ ‬منصة‭ ‬صواريخ‭ ‬ونفّذت‭ ‬تصميما‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭ ‬لهيكلها‭ ‬الخارجي،‭ ‬فإن‭ ‬الغواصة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬روميو‭ ‬قديمة‭ ‬تعمل‭ ‬بالديزل‭ ‬والكهرباء،‭ ‬وصمّمت‭ ‬في‭ ‬خمسينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬أساسية‭ ‬وقدرات‭ ‬محدودة‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أنكيت‭ ‬باندا،‭ ‬المحلّل‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬قدرات‭ ‬الغواصة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تكون‭ ‬ثورية،‭ ‬لكنها‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬تعقيد‭ ‬التهديد‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬تشكله‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭.‬