باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬مع‭ ‬ارتفاعها‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬8 % ‭ ‬مدى‭ ‬شهر،‭ ‬بعد‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬التصدير‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الهند،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬فاو‭) ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجّلت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬بمجملها‭ ‬تراجعًا‭ ‬طفيفًا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ (-‬2.1 % ‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬يوليو‭)‬،‭ ‬متأثرة‭ ‬بانخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الحبوب‭ ‬والزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬واللحوم‭ ‬ومشتقات‭ ‬الحليب‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الفاو‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الشهري‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الأرز‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بيوليو‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الاضطرابات‭ ‬المسجلة‭ ‬بعد‭ ‬حظر‭ ‬الهند‭ ‬صادرات‭ ‬الأرز‭ ‬الأبيض‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬يلف‭ ‬مدة‭ ‬الحظر‭ ‬والمخاوف‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬التصدير‭ ‬دفعت‭ ‬الأطراف‭ ‬الفاعلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بمخزوناتها‭ ‬وإعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬بشأن‭ ‬العقود‭ ‬أو‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬أسعار‭ ‬ما‭ ‬حصر‭ ‬التجارة‭ ‬بكميات‭ ‬صغيرة‭ ‬وبعقود‭ ‬بيع‭ ‬متفق‭ ‬عليها‭ ‬سابقا‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬انتعاش‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬تراجع‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬الغذاء،‭ ‬بحيث‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬11.8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وبنسبة‭ ‬24 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالذروة‭ ‬التي‭ ‬بلغها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2022‭ ‬بُعيد‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الأرزّ،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬الحبوب‭ ‬استهلاكًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬القمح،‭ ‬تتأثر‭ ‬مباشرة‭ ‬بالقرار‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬نيودلهي‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬لحظر‭ ‬صادرات‭ ‬الأرز‭ ‬الأبيض‭ ‬غير‭ ‬البسمتي‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬ربع‭ ‬مجموع‭ ‬صادرات‭ ‬الأرز‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬المستهلكين‭ ‬والأغذية‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬يومها‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضمان‭ ‬توافر‭ (‬الأرز‭) ‬بشكل‭ ‬مناسب‮»‬،‭ ‬و«تخفيف‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬أغسطس،‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لأسعار‭ ‬الأرزّ‭ ‬بنسبة‭ ‬31 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬وتؤمن‭ ‬الهند‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬الأرزّ‭ ‬العالمية،‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬تايلاند‭ ‬وفيتنام‭ ‬وباكستان‭. ‬ويبيع‭ ‬البلد‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الأرزّ‭ ‬المكسور‭ ‬لدول‭ ‬إفريقية‭ ‬أبرزها‭ ‬السنغال‭ ‬ونيجيريا‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‭ ‬وبنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬آسيا‭ (‬باكستان‭ ‬والفلبين‭) ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬تركيا‭ ‬وسوريا‭). ‬

وبانتظار‭ ‬الحصاد‭ ‬الجديد،‭ ‬ساد‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬للأرزّ‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬مدة‭ ‬الحظر‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قررته‭ ‬الهند‭ ‬و«المخاوف‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬قيود‭ ‬التصدير‭ ‬لتشمل‭ ‬أنواعًا‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الأرزّ‮»‬‭. ‬واختارت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬‮«‬الاحتفاظ‭ ‬بمخزونات‮»‬‭ ‬و«إعادة‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬عقود‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬على‭ ‬الأسعار‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أوضحت‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭. ‬

ولمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬أبرمت‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬اتفاقًا‭ ‬مع‭ ‬فيتنام‭ ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬وارداتها‭ ‬من‭ ‬الأرزّ‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تُعدّ‭ ‬احتياطيات‭ ‬الأرزّ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وافرة‭. ‬فمنظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصل‭ ‬المخزونات‭ ‬العالمية‭ ‬للأرز‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مواسم‭ ‬التسويق‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬بحيث‭ ‬يقدّر‭ ‬المخزون‭ ‬بـ198‭ ‬مليون‭ ‬طنّ،‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬38 % ‭ ‬من‭ ‬توقعات‭ ‬استهلاك‭ ‬الأرزّ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭. ‬

لكن‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬تحتفظان‭ ‬بثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬هذه‭ ‬الكميات،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬إجمالي‭ ‬احتياطيات‭ ‬الأرزّ‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭. ‬ويخشى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬المناخية،‭ ‬المرتبطة‭ ‬عادة‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية،‭ ‬الى‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬المحاصيل‭ ‬المقبلة‭. ‬وأوردت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬تداعيات‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬أدّت‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الفاو‭ ‬لأسعار‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ (+‬1.3 % ‭). ‬