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نيودلهي تستضيف قمة مجموعة العشرين المنقسمة بشأن أوكرانيا والمناخ

9/8/2023 7:18:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيودلهي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬بدأ‭ ‬زعماء‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬فيما‭ ‬يأمل‭ ‬مضيفهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬إظهار‭ ‬النفوذ‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬المتنامي‭ ‬لبلاده‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬بشأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الرئيسين‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬والروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭.‬

وخلال‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬يومين‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬ستناقش‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭ ‬مثل‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتخلص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الديون،‭ ‬ما‭ ‬سيصعّب‭ ‬إصدار‭ ‬إعلان‭ ‬ختامي‭ ‬الأحد‭. ‬

ووصل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬هندية،‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭ ‬ترافقه‭ ‬زوجته‭ ‬أكشاتا‭ ‬مورتي،‭ ‬ابنة‭ ‬أحد‭ ‬كبار‭ ‬أثرياء‭ ‬الهند،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬تلفزيونية‭. ‬

بدوره‭ ‬وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارته‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭... ‬لمواجهة‭ ‬المحاولات‭ ‬لتفسير‭ ‬كل‭ ‬المشكلات‭ ‬الانسانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حصرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ (‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭)‬‮»‬‭. ‬

وانطلق‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬أندروز‭ ‬الجوية‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬متّجها‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭. ‬

ولدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬نيودلهي‭ ‬سيلتقي‭ ‬بايدن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬الذي‭ ‬استقبله‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وتسعى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الهند‭ ‬للتصدي‭ ‬للصين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحاول‭ ‬نيودلهي‭ ‬ترسيخ‭ ‬دور‭ ‬رائد‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬خلافاتهما‭ ‬بشأن‭ ‬روسيا‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تنضم‭ ‬الهند‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬كما‭ ‬بشأن‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

ويحتلّ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نظيريه‭ ‬شي‭ ‬وبوتين‭. ‬وسيرأس‭ ‬لافروف‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي،‭ ‬فيها‭ ‬يرأس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصيني‭ ‬لي‭ ‬تشيانغ‭ ‬الوفد‭ ‬الصيني،‭ ‬ويتوقع‭ ‬وصوله‭ ‬لاحقا‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ (‬80‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التحالفات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬النزاع‭ ‬الاوكراني،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتصاعد‭ ‬نفوذ‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تتحدّى‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأمريكية‭. ‬

ويعتزم‭ ‬بايدن‭ ‬استغلال‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬مودي‭ ‬لإثبات‭ ‬أنّ‭ ‬الكتلة‭ ‬تبقى‭ ‬المنتدى‭ ‬الرئيس‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي،‭ ‬رغم‭ ‬انقساماتها‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جانيت‭ ‬يلين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬مشكلات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مختلفة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬لديها‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬هامش‭ ‬مناورة‭ ‬معين‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‮»‬‭. ‬

وتبدو‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬منقسمة‭ ‬حول‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬تهتم‭ ‬بأسعار‭ ‬الحبوب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإدانات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لموسكو‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬القمة،‭ ‬فشلت‭ ‬جهود‭ ‬مودي‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬زعماء‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬انقساماتهم‭ ‬لمعالجة‭ ‬قضايا‭ ‬عالمية‭ ‬حاسمة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الديون‭ ‬العالمية‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭. ‬كذلك،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬ماليا‭ ‬وتقنيا‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

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