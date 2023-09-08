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الشرطة البريطانية تطارد هاربا متهما بالإرهاب في متنزه بلندن

9/8/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬مشطت‭ ‬الشرطة‭ ‬البريطانية‭ ‬متنزها‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬جندي‭ ‬سابق‭ ‬فرّ‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إرهابية،‭ ‬ويبحث‭ ‬المحققون‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬هرب‭ ‬بمساعدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬محبسه‭.‬

وتمكن‭ ‬دانييل‭ ‬عابد‭ ‬خليفة‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسلل‭ ‬من‭ ‬مطبخ‭ ‬سجن‭ ‬إتش‭.‬إم‭.‬بي‭ ‬واندسوورث‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬وربط‭ ‬نفسه‭ ‬أسفل‭ ‬سيارة‭ ‬فان‭ ‬تنقل‭ ‬الطعام‭.‬

ورغم‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬العامة،‭ ‬أطلق‭ ‬هروبه‭ ‬عملية‭ ‬مطاردة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬شملت‭ ‬تشديد‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬والمطارات‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬رحلات‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬تتأكد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬رؤية‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تجعله‭ ‬خبرته‭ ‬العسكرية‭ ‬أكثر‭ ‬حذرا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جهود‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

ويشارك‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬فيما‭ ‬وصفها‭ ‬مارك‭ ‬رولي‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬بأنها‭ ‬عملية‭ ‬ضخمة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬خليفة‭. ‬وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬هليكوبتر‭ ‬تحلق‭ ‬حول‭ ‬متنزه‭ ‬ريتشموند‭ ‬بلندن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬البحث‭.‬

وقال‭ ‬رولي‭ ‬لإذاعة‭ ‬إل‭.‬بي‭.‬سي‭ ‬إنهم‭ ‬يحققون‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬طاه‭ ‬مكونا‭ ‬من‭ ‬قميص‭ ‬أبيض‭ ‬وبنطال‭ ‬منقوش‭ ‬بمربعات‭ ‬حمراء‭ ‬وبيضاء‭ ‬وحذاء‭ ‬بني،‭ ‬تلقى‭ ‬في‭ ‬هروبه‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬الحراس‭ ‬أو‭ ‬سجناء‭ ‬آخرين،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬التخطيط‭ ‬له‭ ‬مسبقا‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬رولي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬وبالتالي،‭ ‬هناك‭ ‬سؤال‭... ‬هل‭ ‬ساعده‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬سجناء‭ ‬آخرون‭ ‬أو‭ ‬طاقم‭ ‬حراس‭ ‬فاسد؟‭ ‬هل‭ ‬ساعده‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الأسوار؟‭ ‬أم‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬ببساطة‭ ‬من‭ ‬تدبيره؟‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬تسريح‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬مايو‭. ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬بالحصول‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬لشخص‭ ‬يخطط‭ ‬لعمل‭ ‬إرهابي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬تمركزه‭ ‬في‭ ‬ثكنات‭ ‬بوسط‭ ‬إنجلترا‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬متهم‭ ‬بالإيهام‭ ‬بوجود‭ ‬قنبلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬ثلاث‭ ‬عبوات‭ ‬بها‭ ‬أسلاك‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المكاتب‭. ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬أيضا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬مفيدة‭ ‬للعدو‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشر‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭. ‬بي‭. ‬سي‭) ‬أنه‭ ‬متهم‭ ‬بجمع‭ ‬معلومات‭ ‬لحساب‭ ‬إيران‭.‬

وطالب‭ ‬نواب‭ ‬المعارضة‭ ‬بتقديم‭ ‬إجابات‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تمكن‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬السجن،‭ ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬يُحتجز‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬شديد‭ ‬الحراسة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬أليكس‭ ‬تشوك‭ ‬للبرلمان‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬تحقيقا‭ ‬فوريا‭ ‬سيُجرى‭ ‬في‭ ‬البروتوكولات‭ ‬الأمنية‭ ‬لسجن‭ ‬واندسوورث‭ ‬وفي‭ ‬القرار‭ ‬المتعلق‭ ‬بمكان‭ ‬احتجاز‭ ‬خليفة،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭.‬

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