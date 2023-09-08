كييف‭ - ‬الوكالات‭: ‬أقر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬التفوق‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬يوقف‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد،‭ ‬مبديا‭ ‬أسفه‭ ‬للتباطؤ‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الغربية‭ ‬والعقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬موسكو‭. ‬

وقال‭ ‬زيلينسكي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬كييف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬موجودة،‭ ‬فإنها‭ ‬توقفنا‭ ‬من‭ ‬السماء‭. ‬إنهم‭ ‬يوقفون‭ ‬هجومنا‭ ‬المضاد‮»‬،‭ ‬منددا‭ ‬أيضا‭ ‬بـ«عمليات‭ ‬تصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيدا‭ ‬وبطئا،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬او‭ ‬بإمدادات‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬الغربية‭. ‬

وتقاتل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬محاوِلة‭ ‬لاستعادة‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأراضي،‭ ‬واستعادت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحقق‭ ‬بعد‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬خطوط‭ ‬المواجهة‭ ‬الروسية‭ ‬الشديدة‭ ‬التحصين‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بآلاف‭ ‬الألغام‭ ‬الأرضية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ان‭ ‬قواتها‭ ‬صدّت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬المواجهة‭.‬

وأوضحت‭: ‬‮«‬باتجاه‭ ‬دونيتسك،‭ ‬صدت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الطيران‭ ‬والمدفعية‭ ‬12‭ ‬هجوما‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬باتجاه‭ ‬زابوريجيا،‭ ‬صدت‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬خمس‭ ‬هجمات‭ ‬خلال‭ ‬النهار‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬روسيا‭ ‬أن‭ ‬الخسائر‭ ‬البشرية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬القتال‭. ‬

والخميس‭ ‬أشار‭ ‬مسؤولون‭ ‬عسكريون‭ ‬أوكرانيون‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬بعض‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬باخموت‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬روبوتين‭. ‬

وتحاول‭ ‬أوكرانيا‭ ‬اختراق‭ ‬الخطوط‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬أوريخيف‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لشق‭ ‬صفوف‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬وتهديد‭ ‬خطوط‭ ‬إمدادها‭ ‬الرئيسية‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬مساعدة‭ ‬عسكريّة‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬تشمل‭ ‬خصوصا‭ ‬معدّات‭ ‬لإزالة‭ ‬الألغام‭ ‬وأنواعا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الذخائر‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬المساعدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬‮«‬احتياجات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭ ‬وتُظهر‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬الثابت‮»‬‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬غداة‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيّة‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬مساعدة‭ ‬لكييف‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬تتضمّن‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ذخائر‭ ‬تحوي‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضّب‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭ ‬مخصّصة‭ ‬لدبّابات‭ ‬أبرامز‭ ‬الأمريكيّة‭ ‬التي‭ ‬وعدت‭ ‬واشنطن‭ ‬بتسليمها‭ ‬لكييف‭. ‬