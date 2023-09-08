زيلينسكي يقر بأن التفوق الجوي الروسي ((يوقف)) الهجوم الأوكراني المضاد
التاريخ
9/8/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كييف - الوكالات: أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبديا أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية والعقوبات التي تستهدف موسكو.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في كييف: «إذا لم نكن موجودين في السماء في حين أن روسيا موجودة، فإنها توقفنا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد»، منددا أيضا بـ«عمليات تصبح أكثر تعقيدا وبطئا، سواء في ما يتعلق بالعقوبات او بإمدادات الأسلحة» الغربية.
وتقاتل أوكرانيا منذ عدة أشهر في محاوِلة لاستعادة بعض من تلك الأراضي، واستعادت السيطرة على عدد من القرى لكنها لم تحقق بعد نجاحات كبيرة بسبب خطوط المواجهة الروسية الشديدة التحصين التي تزخر بآلاف الألغام الأرضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها صدّت العديد من الهجمات على طول خط المواجهة.
وأوضحت: «باتجاه دونيتسك، صدت وحدات من القوات الجنوبية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية 12 هجوما». وأضافت: «باتجاه زابوريجيا، صدت وحدات من القوات الروسية خمس هجمات خلال النهار».
وذكرت روسيا أن الخسائر البشرية الأوكرانية بلغت نحو ألف رجل في 24 ساعة من القتال.
والخميس أشار مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى تحقيق بعض النجاحات في باخموت وبالقرب من قرية روبوتين.
وتحاول أوكرانيا اختراق الخطوط الروسية في جنوب مدينة أوريخيف في مسعى لشق صفوف القوات الروسية وتهديد خطوط إمدادها الرئيسية.
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس مساعدة عسكريّة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدّات لإزالة الألغام وأنواعا مختلفة من الذخائر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنّ هذه المساعدة تهدف إلى تلبية «احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة» وتُظهر «الدعم الثابت» للولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.
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