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تشكيل جديد للجنة الانضباط باتحاد السلة

9/8/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬للجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬برئاسة‭ ‬فؤاد‭ ‬الحني،‭ ‬وضمت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬محمد‭ ‬سالم،‭ ‬يونس‭ ‬الصفار،‭ ‬أحمد‭ ‬معيوف‭ ‬وسعيد‭ ‬الجبل‭.‬

ويحرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬انتقاء‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬في‭ ‬لجانه‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬خبرتهم‭ ‬الإدارية‭ ‬والعملية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬تطوره‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭.‬


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