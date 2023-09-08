تشكيل جديد للجنة الانضباط باتحاد السلة
التاريخ
9/8/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتمد الاتحاد البحريني لكرة السلة التشكيل الجديد للجنة الانضباط برئاسة فؤاد الحني، وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: محمد سالم، يونس الصفار، أحمد معيوف وسعيد الجبل.
ويحرص الاتحاد البحريني لكرة السلة على انتقاء أفضل الكفاءات في لجانه المختلفة من خلال الاعتماد على خبرتهم الإدارية والعملية من أجل رفع مستوى العمل وضمان تطوره في جميع ما يخص أنشطة الاتحاد.
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