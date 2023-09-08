((الأولمبي)) ينشد الفوز أمام باكستان في التصفيات الآسيوية

((الأولمبي)) ينشد الفوز أمام باكستان في التصفيات الآسيوية
التاريخ
9/8/2023 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم ثاني مواجهاته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 عندما يواجه المنتخب الباكستاني على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء. ويلعب اليوم ايضًا منتخبا اليابان وفلسطين في تمام الساعة 9:30 على نفس الملعب.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة التي سيحتضن مبارياتها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة. وتضم المجموعة إلى جانب أولمبينا: اليابان، وفلسطين وباكستان. وينشد منتخبنا الاولمبي الفوز اليوم لإبقاء آماله قائمة في المنافسة على التأهل بعد خسارته المفاجئة من فلسطين في الجولة الافتتاحية بهدف نظيف.
الفوز اليوم وبنتيجة كبيرة يجعل منتخبنا في وضعية أفضل من اجل خوض الجولة الأخيرة بمعنويات مرتفعة. ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش. وكان المنتخب قد انتظم بمعسكر في فندق «الريجنسي» تحضيرًا للمهمة القارية. وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الثالث أمام اليابان يوم 12 سبتمبر.
وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها. وذكر مدرب منتخبنا الأولمبي داريو ان مواجهة اليوم ستكون مهمة جدًا وخاصة بسبب الخسارة الافتتاحية، وأن الفوز فيها يعيد الأمل إلى المنتخب من جديد.
الجدير بالذكر أن التصفيات تقام بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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