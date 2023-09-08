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((الأولمبي)) ينشد الفوز أمام باكستان في التصفيات الآسيوية

9/8/2023 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬ثاني‭ ‬مواجهاته‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الباكستاني‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭. ‬ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬ايضًا‭ ‬منتخبا‭ ‬اليابان‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬30‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مبارياتها‭ ‬استاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭: ‬اليابان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬وينشد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الاولمبي‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬لإبقاء‭ ‬آماله‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬وبنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬يجعل‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬خوض‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش‭. ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬انتظم‭ ‬بمعسكر‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الريجنسي‮»‬‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للمهمة‭ ‬القارية‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭. ‬وذكر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬داريو‭ ‬ان‭ ‬مواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬جدًا‭ ‬وخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬الخسارة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وأن‭ ‬الفوز‭ ‬فيها‭ ‬يعيد‭ ‬الأمل‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬

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