في معسكره الخارجي بالمجر منتخبنا لكرة اليد يخسر وديا أمام الكويت
التاريخ
9/8/2023 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
منتخبنا يخسر وديا أمام الكويت في معسكره الخارجي بالمجر 30-26 يوم أمس ضمن برنامج التحضيرات الأخيرة لدورة الألعاب الآسيوية التي تنطلق في مدينة هانغتشو الصينية خلال النصف الثاني من الشهر الحالي وأنتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بنتيجة 16-14. وسيقيم المنتخب معسكراً تدريبياً لأكثر من أسبوع يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية مع عدد من الفرق الأوربية، على أن يعود الى البحرين مجدداً ومن ثم السفر الى هانغتشو لخوض غمار الأولمبياد الآسيوية.
ويضم وفد المنتخب الجهاز الإداري المكون من إسماعيل باقر مدير المنتخبات، أحمد الناجم إداري المنتخب، المدرب الآيسلندي أرون، والمدرب المساعد عصام عبدالله ومدرب الحراس أحمد منصور، حسين علي سلمان محلل فني، ميثم مشيمع أخصائي العلاج الطبيعي، وعماد فاضل مدلك.
واختار الجهاز الفني 18 لاعباً لمعسكر المجر، وهم: حسن ميرزا سلمان، أحمد جلال فضل، محمد ميرزا سلمان، علي ميرزا سلمان، قاسم جعفر قمبر، حسن جعفر مدن، محمد حميد ربيع، علي محمود علي، عبدالله علي عبدالله، محمد حبيب أحمد، مهدي عبدالله سعد، مجتبى ياسين الزيمور، محمد علي عبدالرضا، هشام أحمد عيسى، عادل محمد عبدالرحمن، منتظر إبراهيم سلمان، حسن محمد السماهيجي، وأحمد رضا كاظم. وتعذر التحاق اللاعبين المحترفين بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في الفترة الحالية، وستنضم المجموعة الى المنتخب بعد عودته من معسكر المجر.
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