اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي التضامن

اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي التضامن
التاريخ
9/8/2023 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زار رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي بحضور عضو مجلس الإدارة فهد الخثلان وذلك ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها الاتحاد للأندية المنضوية تحت مظلته.
وكان نائب رئيس نادي التضامن حميد الهدار
وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في مقدمة الحضور من جانب النادي، حيث تناول اللقاء عدداً من المحاور المتعلقة بكرة اليد البحرينية والتطرق إلى خصوصية اللعبة في نادي التضامن والتحديات التي تواجهها إلى جانب المقترحات التي قدمها النادي فيما يتعلق ببرنامج المسابقات والنظام المعتمد بالإضافة إلى أمور أخرى تخص لاعبي النادي الدوليين.
وأكد رئيس اتحاد اليد أن مجلس الإدارة يحرص كل الحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه الأندية والعمل على حلها بقدر المستطاع، منوهاً بالدور الذي يقوم به نادي التضامن وإسهاماته المباشرة في تطوير لعبة كرة اليد بالتعاون مع بقية الأندية.
من جانبه ثمن نائب رئيس النادي جهود الاتحاد ومبادراته بمثل هذه الزيارات، وأكد أن ذلك يصب دون أدنى شك في مصلحة اللعبة وما وصلت إليه من مكانة متميزة على المستويين القاري والعالمي، متمنياً تكرار مثل هذه الزيارات التي يكون لها الأثر الإيجابي على الجميع.
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