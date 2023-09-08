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اتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي التضامن

9/8/2023 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زار‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬التضامن‭ ‬الرياضي‭ ‬بحضور‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬فهد‭ ‬الخثلان‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭.‬

وكان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬التضامن‭ ‬حميد‭ ‬الهدار
وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬اللقاء‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬والتطرق‭ ‬إلى‭ ‬خصوصية‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬التضامن‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬النادي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببرنامج‭ ‬المسابقات‭ ‬والنظام‭ ‬المعتمد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬تخص‭ ‬لاعبي‭ ‬النادي‭ ‬الدوليين‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الأندية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬نادي‭ ‬التضامن‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬الأندية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومبادراته‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يصب‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬اللعبة‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والعالمي،‭ ‬متمنياً‭ ‬تكرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬


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