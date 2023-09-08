أجرت‭ ‬لجنة‭ ‬وشؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬للحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬وحكام‭ ‬الدرجات‭ ‬المختلفة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭. ‬وأشرفت‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام،‭ ‬إذ‭ ‬شملت‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حكام‭ ‬الدرجات‭ ‬المختلفة‭.‬

ويتم‭ ‬إرسال‭ ‬نتائج‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬؛‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لاعتماد‭ ‬القائمة‭ ‬الدولية‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭.‬‮

‬وتعتبر‭ ‬اختبارات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬ضمن‭ ‬أنشطة‭ ‬الحكام‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬السرعات‭ ‬القصيرة‭ ‬واختبارات‭ ‬‮«‬الانتيرفل‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬التقييم‭ ‬شخصيًا‭ ‬لكل‭ ‬حكم‭.‬