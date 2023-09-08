إجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام الاتحاد البحريني لكرة القدم
التاريخ
9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجرت لجنة وشؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية للحكام الدوليين وحكام الدرجات المختلفة للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك على مضمار استاد مدينة خليفة الرياضية. وأشرفت لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم على الاختبارات التي تأتي ضمن إطار برنامج عمل قسم شؤون الحكام، إذ شملت الحكام الدوليين بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى حكام الدرجات المختلفة.
ويتم إرسال نتائج الحكام الدوليين إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)؛ تمهيدًا لاعتماد القائمة الدولية للعام الجديد 2024.
وتعتبر اختبارات اللياقة البدنية ضمن أنشطة الحكام قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، إذ يتم إجراء اختبارات السرعات القصيرة واختبارات «الانتيرفل»، على أن يكون التقييم شخصيًا لكل حكم.
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