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فوس تيكلينبورج تغيب عن قيادة منتخب ألمانيا للسيدات في دوري الأمم

9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فرانكفورت‭ - ‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭: ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬مارتينا‭ ‬فوس‭ ‬تيكلينبورج‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬المقررتين‭ ‬أمام‭ ‬الدنمارك‭ ‬وأيسلندا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬بسبب‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭.‬

وسيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬المباراتين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدربة‭ ‬المساعدة‭ ‬بريتا‭ ‬كارلسون،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس،‭ ‬وستكون‭ ‬مباراة‭ ‬الدنمارك‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات‭ ‬الألماني‭ ‬منذ‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬مؤخرا‭.‬

كذلك‭ ‬تقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬عملية‭ ‬المراجعة‭ ‬لمشوار‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المونديال،‭ ‬نظرا‭ ‬لغياب‭ ‬فوس‭ ‬تيكلينبورج‭ (‬55‭ ‬عاما‭.) ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما‭ ‬للتأهل‭ ‬لمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬البطولة‭ ‬مؤهلة‭ ‬لمنتخبين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الدنمارك‭ ‬يوم‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬ثم‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬نظيره‭ ‬الأيسلندي‭ ‬في‭ ‬بوخوم‭ ‬بعدها‭ ‬بأربعة‭ ‬أيام‭.‬

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