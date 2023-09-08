فوس تيكلينبورج تغيب عن قيادة منتخب ألمانيا للسيدات في دوري الأمم
التاريخ
9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فرانكفورت - د ب أ: تأكد غياب مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم عن قيادة الفريق في مباراتيه المقررتين أمام الدنمارك وأيسلندا في سبتمبر الجاري ضمن دوري الأمم الأوروبية، بسبب وعكة صحية.
وسيخوض المنتخب المباراتين تحت قيادة المدربة المساعدة بريتا كارلسون، حسب ما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس، وستكون مباراة الدنمارك هي الأولى لمنتخب السيدات الألماني منذ خروجه من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا مؤخرا.
كذلك تقرر تأجيل عملية المراجعة لمشوار المنتخب في المونديال، نظرا لغياب فوس تيكلينبورج (55 عاما.) وتجدر الإشارة إلى أن دوري الأمم الأوروبية للسيدات سيكون حاسما للتأهل لمنافسات كرة القدم النسائية في أولمبياد باريس 2024، حيث ستكون البطولة مؤهلة لمنتخبين اثنين من القارة الأوروبية. وتقام المباراة أمام الدنمارك يوم 22 سبتمبر ثم يلتقي المنتخب الألماني نظيره الأيسلندي في بوخوم بعدها بأربعة أيام.
MENAFN08092023000055011008ID1107036419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.