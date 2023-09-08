نيمار يقرّ بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية

بيليم‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أقرّ‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭ ‬البدنية،‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوارها‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يأمل‭ ‬المهاجم‭ ‬الجديد‭ ‬لنادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭: ‬‮«‬لست‭ ‬جاهزاً‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬بدنياً،‭ ‬لكن‭ ‬الرأس‭ ‬والجسد‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬بيليم‭ (‬شمال‭) ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬المرّة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬استدعى‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬وأكون‭ ‬بحالة‭ ‬مماثلة‭. ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية‭ ‬وصلت‭ ‬بحالة‭ ‬مشابهة‭ ‬ولعبت‭ ‬90‭ ‬دقيقة،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬فترة‭ ‬الغياب‭ ‬نعرف‭ ‬كيف‭ ‬نمارس‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬انها‭ ‬مثل‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يستهل‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاماً‭ ‬مشواره‭ ‬بعد‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي،‭ ‬اثر‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬اصابة‭ ‬طفيفة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬الذي‭ ‬شكّك‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬خوض‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬مباراة‭ ‬بوليفيا‭.‬

وتابع‭ ‬نيمار‭: ‬‮«‬لست‭ ‬منزعجاً‭ ‬من‭ ‬حديث‭ (‬جورجي‭) ‬جيزوس،‭ ‬بل‭ ‬اعتبره‭ ‬محاولة‭ ‬للاعتناء‭ ‬بلاعبه‭. ‬تعيّن‭ ‬علي‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ (‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭) ‬لكني‭ ‬تعرّضت‭ ‬لضربة‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬ثم‭ ‬التحقت‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الوطني‭. ‬وتابع‭ ‬نيمار‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ (‬في‭ ‬البرازيل‭) ‬بيليه‭ ‬هو‭ ‬ملك‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تخطيه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬