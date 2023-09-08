نيمار يقرّ بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية

نيمار يقرّ بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية
التاريخ
9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بيليم – أ ف ب: أقرّ النجم البرازيلي نيمار بأنه ليس في أفضل حالاته البدنية، عشية مواجهة بلاده مع ضيفتها بوليفيا في افتتاح مشوارها ضمن تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم. ورغم ذلك، يأمل المهاجم الجديد لنادي الهلال السعودي الحفاظ على موقعه في تشكيلة «سيليساو»: «لست جاهزاً 100 % بدنياً، لكن الرأس والجسد بحالة جيدة».
وتابع في مؤتمر صحفي في بيليم (شمال) حيث أقيمت المباراة ضمن التصفيات الأمريكية الجنوبية: «ليست المرّة الاولى التي استدعى فيها الى تشكيلة المنتخب وأكون بحالة مماثلة. في سنوات ماضية وصلت بحالة مشابهة ولعبت 90 دقيقة، مهما كانت فترة الغياب نعرف كيف نمارس كرة القدم. انها مثل ركوب الدراجة».
ولم يستهل اللاعب البالغ 31 عاماً مشواره بعد مع الهلال السعودي، اثر انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، بسبب «اصابة طفيفة» بحسب مدربه البرتغالي جورجي جيزوس الذي شكّك في إمكانية خوض لاعبه الجديد مباراة بوليفيا.
وتابع نيمار: «لست منزعجاً من حديث (جورجي) جيزوس، بل اعتبره محاولة للاعتناء بلاعبه. تعيّن علي خوض المباراة الأخيرة (مع الهلال يوم الجمعة الماضي) لكني تعرّضت لضربة في التمارين ثم التحقت بالمنتخب الوطني. وتابع نيمار: «بالنسبة إلى الجميع (في البرازيل) بيليه هو ملك كرة القدم. ومن ثم تخطيه في هذا المجال».
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