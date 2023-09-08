سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة وتلاقي غوف في النهائي

سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة وتلاقي غوف في النهائي
التاريخ
9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيويورك - أ ف ب: قاتلت البيلاروسية أرينا سابالينكا وقلبت هزيمة وشيكة أمام الأمريكية ماديسون كيز المصنفة سابعة عشرة، قبل أن تتغلب عليها الخميس 0-6 و7-6 (7-1) و7-6 (10-5) وتبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. وضربت سابالينكا (25 عاماً) التي سترتقي الإثنين إلى صدارة التصنيف العالمي للسيدات موعداً مع الأمريكية الأخرى كوكو غوف (19 عاماً) المصنفة سادسة والتي تغلبت على التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة 6-4 و7-5.
وتبحث سابالينكا عن لقبها الكبير الثاني بعد تتويجها في أستراليا مطلع السنة. وقالت سابالينكا المصنفة ثانية: «لقد قدَّمَت أداءً رائعاً، لقد كان مستوى آخر منها. بطريقة ما، لا أعرف كيف قلبتُ هذه المباراة». وأضافت: «إن الوصول إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الأولى يعني الكثير حقًا».
من جهتها، أعربت كيز عن خيبتها من الخسارة الدراماتيكية بعدما كانت قريبة من الفوز بلقبها الكبير الثاني. وقالت كيز: «أعتقد أن الجميع في بداية البطولة سيكونون متحمسين للغاية لبلوغ الدور قبل النهائي. الآن الوضع سيئ». وتابعت: «لكن نعم، أعتقد أن القدرة على التعامل مع ما حصل وتحويله إلى أمر إيجابي أمر ممكن. نعم، لا يزال هناك الكثير مما يجب أن نفتخر به ومازال هناك الكثير من التنس لنقدمه هذا الموسم». وشهدت المباراة لحظات غضب من سابالينكا تبادلتها مع فريقها التدريبي، قبل ان تظهر ابتسامتها في وقت متأخر من شوط كسر التعادل الحاسم.
وأردفت البيلاروسية: «اعتقدتُ أننا سنلعب الشوط الفاصل حتى سبع نقاط. لقد كنت في كل مكان». وستسعى بطلة أستراليا المفتوحة للفوز بلقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى السبت أمام غوف. وتتقدم اللاعبة الامريكية 3-2 على منافستها في النهائي في المواجهات المباشرة، الا انّ هذه المباراة ستكون الاولى بينهما في بطولة كبرى.
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