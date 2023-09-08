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سابالينكا تقلب هزيمة وشيكة وتلاقي غوف في النهائي

9/8/2023 7:17:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬قاتلت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬وقلبت‭ ‬هزيمة‭ ‬وشيكة‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماديسون‭ ‬كيز‭ ‬المصنفة‭ ‬سابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتغلب‭ ‬عليها‭ ‬الخميس‭ ‬0‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-1‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬10-5‭) ‬وتبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬وضربت‭ ‬سابالينكا‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬سترتقي‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات‭ ‬موعداً‭ ‬مع‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخرى‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬المصنفة‭ ‬سادسة‭ ‬والتي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬العاشرة‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

وتبحث‭ ‬سابالينكا‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭. ‬وقالت‭ ‬سابالينكا‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدَّمَت‭ ‬أداءً‭ ‬رائعاً،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬مستوى‭ ‬آخر‭ ‬منها‭. ‬بطريقة‭ ‬ما،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬قلبتُ‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬يعني‭ ‬الكثير‭ ‬حقًا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬كيز‭ ‬عن‭ ‬خيبتها‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬الدراماتيكية‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبها‭ ‬الكبير‭ ‬الثاني‭. ‬وقالت‭ ‬كيز‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬البطولة‭ ‬سيكونون‭ ‬متحمسين‭ ‬للغاية‭ ‬لبلوغ‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭. ‬الآن‭ ‬الوضع‭ ‬سيئ‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬نعم،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬أمر‭ ‬إيجابي‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭. ‬نعم،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬مما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفتخر‭ ‬به‭ ‬ومازال‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التنس‭ ‬لنقدمه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬لحظات‭ ‬غضب‭ ‬من‭ ‬سابالينكا‭ ‬تبادلتها‭ ‬مع‭ ‬فريقها‭ ‬التدريبي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تظهر‭ ‬ابتسامتها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬شوط‭ ‬كسر‭ ‬التعادل‭ ‬الحاسم‭.‬

وأردفت‭ ‬البيلاروسية‭: ‬‮«‬اعتقدتُ‭ ‬أننا‭ ‬سنلعب‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬حتى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭. ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭. ‬وستسعى‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬للفوز‭ ‬بلقبها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬السبت‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭. ‬وتتقدم‭ ‬اللاعبة‭ ‬الامريكية‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬الاولى‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭.‬

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