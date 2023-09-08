((كاف)) يحسم استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬سيحسم‭ ‬مكان‭ ‬إقامة‭ ‬نسختي‭ ‬كأس‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬و2027‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنته‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬كاف‮»‬‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬جلسة‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬سنلتقي‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬لمناقشة‭ ‬واتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬بشأن‭ ‬البلدين‭ ‬الذين‭ ‬سيمنح‭ ‬لهما‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬و2027‮«‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬ستستضيف‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لاتحاد‭ ‬الأندية‭ ‬الإفريقية‭ (‬ ACA ‭) ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬أكثر‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬نجاحا‭ ‬وأكبر‭ ‬أندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

ويتنافس‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬حول‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2025‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬تنظيمها‭ ‬من‭ ‬غينيا‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬بداعي‭ ‬تأخرها‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المنشآت‭ ‬المضيفة‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬24‭ ‬منتخباً،‭ ‬وتأجل‭ ‬البت‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬البلدين‭ ‬المغاربيين،‭ ‬ترشّحت‭ ‬نيجيريا‭ ‬وبنين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬مشترك‭. ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬نسخة‭ ‬2027‭ ‬ترشّحت‭ ‬الجزائر‭ ‬أيضاً‭ ‬حيث‭ ‬ستتنافس‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬النسخة‭ ‬2025،‭ ‬مع‭ ‬ملفات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬السنغال‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬وآخر‭ ‬مشترك‭ ‬لـ«شرق‭ ‬إفريقيا‮»‬‭ ‬بين‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭.‬

ودون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورتس‭ ‬القطرية،‭ ‬ذكر‭ ‬بيان‭ ‬كاف‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬موتسيبي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬‮«‬اتخذت‭ ‬قرارات‭ ‬مهمة‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وقدرتها‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭ ‬وجاذبيتها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬باللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬موتسيبي‭ ‬أطلع‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬المرسل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورتس‭ ‬بشأن‭ ‬فسخ‭ ‬التعاقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬كاف‭ ‬أرسل‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬الشبكة‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬خطاباً‭ ‬بفسخ‭ ‬التعاقد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬بمقابل‭ ‬يبلغ‭ ‬415‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬ويمتد‭ ‬التعاقد‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬بموجبه‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورتس‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬نقل‭ ‬مباريات‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬مدة‭ ‬12‭ ‬عاماً‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬مسابقات‭ ‬كاف‭ ‬للأندية،‭ ‬وتحديداً‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكأس‭ ‬الكونفدرالية،‭ ‬وهي‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تنقلها‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورتس‭ ‬حصرياً،‭ ‬وقبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تنقلها‭ ‬الشبكة‭ ‬القطرية‭ ‬كذلك‭.‬