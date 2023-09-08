((كاف)) يحسم استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027

((كاف)) يحسم استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027
التاريخ
9/8/2023 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة – أ ف ب: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة في 27 سبتمبر الجاري. وقال رئيس «كاف» الجنوب افريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية يوم الخميس: «سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين الذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027«. وأردف: «كما ستستضيف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية ( ACA ) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا».
ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025 التي تم سحب تنظيمها من غينيا في اكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخباً، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة. وإلى جانب البلدين المغاربيين، ترشّحت نيجيريا وبنين في ملف مشترك. وبالنسبة الى نسخة 2027 ترشّحت الجزائر أيضاً حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من السنغال وبوتسوانا وآخر مشترك لـ«شرق إفريقيا» بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.
ودون الإشارة إلى أزمة الاتحاد القاري حول حقوق البث مع شبكة بي ان سبورتس القطرية، ذكر بيان كاف نقلاً عن موتسيبي أن اللجنة التنفيذية «اتخذت قرارات مهمة بالإجماع من شأنها أن تسهم بشكل كبير في استدامة كرة القدم، وقدرتها التنافسية العالمية وجاذبيتها في القارة الإفريقية». وكشف مصدر باللجنة التنفيذية لوكالة فرانس برس أن موتسيبي أطلع اللجنة على الخطاب المرسل من الاتحاد إلى شبكة بي ان سبورتس بشأن فسخ التعاقد المبرم بين الجانبين في عام 2017 الذي من المفترض أن يستمر حتى عام 2029.
وأكد المصدر أن كاف أرسل بالفعل إلى الشبكة القطرية في مستهل الشهر الحالي خطاباً بفسخ التعاقد الذي تم إبرامه في عام 2017 بمقابل يبلغ 415 مليون دولار، ويمتد التعاقد الذي تحصل بموجبه بي ان سبورتس على حق نقل مباريات البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي مدة 12 عاماً. يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق مسابقات كاف للأندية، وتحديداً دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهي البطولات التي تنقلها بي ان سبورتس حصرياً، وقبل أربعة أشهر من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها ساحل العاج مطلع العام المقبل، وهي البطولة المفترض أن تنقلها الشبكة القطرية كذلك.
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