صربيا تتعملق وتُسقط كندا في طريقها إلى نهائي مونديال السلة

صربيا تتعملق وتُسقط كندا في طريقها إلى نهائي مونديال السلة
التاريخ
9/8/2023 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
مانيلا – أ ف ب: أظهر المنتخب الصربي علو كعبه وأقصى نظيره الكندي من الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة السلّة أمس في مانيلا، بعدما تغلب عليه 95-86 في طريقه لبلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه. وسيواجه المنتخب الصربي، الذي لا يزال يبحث عن اللقب للمرة الأولى في تاريخه منذ انفراط عقد يوغوسلافيا حاملة اللقب خمس مرات، الفائز بين الولايات المتحدة وألمانيا اللذين يتواجهان لاحقًا.
وتقام المباراة النهائية غدا الأحد علماً ان صربيا سبق أن خسرت النهائي أمام الولايات المتحدة عام 2014. ورفض مدرب صربيا سفيتيسلاف بيشيتش البالغ من العمر 74 عاما الذي كان ضمن صفوف منتخب يوغوسلافيا المتوج باللقب العالمي عام 2002 على حساب الولايات المتحدة إجراء أي مقارنة بين العصرين، وقال: «نحن في وضع مختلف اليوم، مع فريق أصغر سنا. لا توجد مباراة ولا بطولة تشبه أخرى».
وخالف المنتخب الصربي العديد من التوقعات حول افضلية المنتخب الكندي المدجج بنجوم «أن بي ايه»، للعبور إلى النهائي. وهيمنت صربيا على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، من خلال دفاع محكم أربك الكنديين بشكل كبير، فضلا عن تفوّق الصرب بقوة تحت السلّة هجوماً ودفاعاً، حيث عانى المنتخب الكندي لإيجاد نسقه الهجومي فيما اتسم دفاعه بالرعونة أمام اللعب الجماعي لمنافسه.
كما سدّد المنتخب الصربي بنسبة رائعة من خط الثلاثيات (45 في المائة)، ومن جميع المسافات (62 في المائة)، فيما ادّت الصلابة والقوة البدنية والجسدية لصربيا إلى وقوع العديد من اللاعبين الكنديين في مشكلة الاخطاء مبكرًا. ومنذ اللحظات الاولى للمباراة بدا المنتخب الصربي في قمة تركيزه، حيث منحه أوغنيين دوبريتش التقدم 5-1 بعد ثلاثية ناجحة، ورغم محاولات الكنديين التقاط أنفاسهم فإنّهم واجهوا صعوبة كبيرة في ايقاف هجوم صربيا التي انهت الربع الاول متقدمة 23-15.
ونجح المنتخب الصربي في نهاية المطاف في انتزاع الفوز للمرة الثانية منذ تاريخ اول مشاركة لهم كدولة مستقلة عام 2006 في مونديال اليابان. ومرة جديدة، كان الهدّاف بوغدان بوغدانوفيتش أفضل مسجّل لصربيا بـ23 نقطة وأضاف إليه نيكولا ميلوتينوف 16 نقطة و10 متابعات ودوبريتش 16 نقطة وماركو غودوريتش 12 نقطة. فيما سجّل للخاسر أر جاي باريت 23 نقطة وكل من غيلجيوس-ألكسندر وديلون بروكس 16 نقطة.
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