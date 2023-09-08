صربيا تتعملق وتُسقط كندا في طريقها إلى نهائي مونديال السلة

مانيلا‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أظهر‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬وأقصى‭ ‬نظيره‭ ‬الكندي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلّة‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مانيلا،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬95‭-‬86‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لبلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬وسيواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬منذ‭ ‬انفراط‭ ‬عقد‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬اللذين‭ ‬يتواجهان‭ ‬لاحقًا‭.‬

وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬صربيا‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬ورفض‭ ‬مدرب‭ ‬صربيا‭ ‬سفيتيسلاف‭ ‬بيشيتش‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬74‭ ‬عاما‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬العصرين،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مختلف‭ ‬اليوم،‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬أصغر‭ ‬سنا‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مباراة‭ ‬ولا‭ ‬بطولة‭ ‬تشبه‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وخالف‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التوقعات‭ ‬حول‭ ‬افضلية‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬المدجج‭ ‬بنجوم‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬،‭ ‬للعبور‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭. ‬وهيمنت‭ ‬صربيا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬بدايتها‭ ‬حتى‭ ‬نهايتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دفاع‭ ‬محكم‭ ‬أربك‭ ‬الكنديين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تفوّق‭ ‬الصرب‭ ‬بقوة‭ ‬تحت‭ ‬السلّة‭ ‬هجوماً‭ ‬ودفاعاً،‭ ‬حيث‭ ‬عانى‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬لإيجاد‭ ‬نسقه‭ ‬الهجومي‭ ‬فيما‭ ‬اتسم‭ ‬دفاعه‭ ‬بالرعونة‭ ‬أمام‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬لمنافسه‭.‬

كما‭ ‬سدّد‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬بنسبة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬الثلاثيات‭ (‬45‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬المسافات‭ (‬62‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬ادّت‭ ‬الصلابة‭ ‬والقوة‭ ‬البدنية‭ ‬والجسدية‭ ‬لصربيا‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكنديين‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬الاخطاء‭ ‬مبكرًا‭. ‬ومنذ‭ ‬اللحظات‭ ‬الاولى‭ ‬للمباراة‭ ‬بدا‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تركيزه،‭ ‬حيث‭ ‬منحه‭ ‬أوغنيين‭ ‬دوبريتش‭ ‬التقدم‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة،‭ ‬ورغم‭ ‬محاولات‭ ‬الكنديين‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسهم‭ ‬فإنّهم‭ ‬واجهوا‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ايقاف‭ ‬هجوم‭ ‬صربيا‭ ‬التي‭ ‬انهت‭ ‬الربع‭ ‬الاول‭ ‬متقدمة‭ ‬23‭-‬15‭.‬

ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬تاريخ‭ ‬اول‭ ‬مشاركة‭ ‬لهم‭ ‬كدولة‭ ‬مستقلة‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬اليابان‭. ‬ومرة‭ ‬جديدة،‭ ‬كان‭ ‬الهدّاف‭ ‬بوغدان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لصربيا‭ ‬بـ23‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليه‭ ‬نيكولا‭ ‬ميلوتينوف‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭ ‬ودوبريتش‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وماركو‭ ‬غودوريتش‭ ‬12‭ ‬نقطة‭. ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬للخاسر‭ ‬أر‭ ‬جاي‭ ‬باريت‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬وديلون‭ ‬بروكس‭ ‬16‭ ‬نقطة‭.‬