ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية بتصفيات مونديال 2026

بوينوس‭ ‬أيريس‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬بهدف‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة،‭ ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬منتخب‭ ‬الارجنتين‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الإكوادور‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيريس‭. ‬وأمام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬بلغ‭ ‬80‭ ‬ألفًا،‭ ‬سجّل‭ ‬ميسي‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأرجنتين‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭.‬

وقال‭ ‬ميسي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أظهرت‭ ‬الإكوادور‭ ‬أنها‭ ‬تملك‭ ‬لاعبين‭ ‬جيدين‭ ‬للغاية،‭ ‬وأنهم‭ ‬أقوياء‭ ‬بدنيًا‭ ‬وأنهم‭ ‬واضحون‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يفعلونه‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭. ‬لكننا‭ ‬أظهرنا‭... ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬لن‭ ‬تهدأ‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬حققته،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تاريخي‭ ‬وغير‭ ‬عادي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ميسي‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬استمتعنا‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭ ‬كثيرًا،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭ ‬انتهى‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬ميسي‭ ‬قط‭ ‬استمراره‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬حتى‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬أثبت‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬أنه‭ ‬الروح‭ ‬النابض‭ ‬لفريقه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هدفه‭ ‬الحاسم‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬لويس‭ ‬سكالوني‭. ‬وحصل‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حسّاسة‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بأمتار‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78،‭ ‬وتمكن‭ ‬لاعب‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬بطريقة‭ ‬مثالية‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬كرته‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرّة‭ ‬في‭ ‬القائم‭ ‬ثمّ‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

وبهذا‭ ‬الهدف،‭ ‬عادل‭ ‬ميسي‭ ‬رقم‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريس‭ ‬كأفضل‭ ‬هدافي‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬برصيد‭ ‬29‭ ‬هدفًا‭. ‬وهيمن‭ ‬الـ«ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬ضد‭ ‬الاكوادور‭ ‬المتمركزة‭ ‬دفاعيًا،‭ ‬حيث‭ ‬اقتصرت‭ ‬مساعيها‭ ‬الهجومية‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تغلبت‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬صفر،‭ ‬لتستهل‭ ‬سعيها‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بنجاح‭ ‬بعد‭ ‬غيابها‭ ‬عن‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭. ‬وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬لاعب‭ ‬فيردر‭ ‬بريمن‭ ‬الالماني‭ ‬رافايل‭ ‬سانتوس‭ ‬بوريه‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ (‬46‭). ‬وفي‭ ‬مبارة‭ ‬اخرى،‭ ‬تعادلت‭ ‬البيرو‭ ‬امام‭ ‬مضيفتها‭ ‬الباراغواي‭ ‬سلبًا‭.‬







