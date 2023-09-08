ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية بتصفيات مونديال 2026

ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية بتصفيات مونديال 2026
التاريخ
9/8/2023 7:17:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بوينوس أيريس – أ ف ب: بهدف رائع من ركلة حرّة، قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الارجنتين بطل العالم الى الفوز في المرحلة الافتتاحية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، على حساب الإكوادور 1-0 في بوينوس أيريس. وأمام حشد جماهيري بلغ 80 ألفًا، سجّل ميسي الذي قاد الأرجنتين الى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها العام الماضي في قطر هدف الفوز في الدقيقة 78.
وقال ميسي بعد المباراة: «أظهرت الإكوادور أنها تملك لاعبين جيدين للغاية، وأنهم أقوياء بدنيًا وأنهم واضحون بشأن ما يفعلونه». وأضاف: «نعلم أنه في كل مباراة علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. لكننا أظهرنا... أن هذه المجموعة لن تهدأ بعد ما حققته، وهو أمر تاريخي وغير عادي». وتابع ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات: «علينا أن ندرك أننا استمتعنا بكل شيء كثيرًا، لكن ما فعلناه انتهى. علينا أن نتطلّع إلى الأمام».
وفيما لم يؤكد ميسي قط استمراره مع المنتخب الوطني حتى مونديال 2026، الا أنه أثبت مرة اخرى أنه الروح النابض لفريقه من خلال هدفه الحاسم الذي منح النقاط الثلاث لفريق المدرب لويس سكالوني. وحصل لاوتارو مارتينيس على خطأ في منطقة حسّاسة خارج منطقة الجزاء بأمتار قليلة في الدقيقة 78، وتمكن لاعب انتر ميامي الأمريكي من التنفيذ بطريقة مثالية بعدما اصطدمت كرته من ركلة حرّة في القائم ثمّ مباشرة داخل المرمى.
وبهذا الهدف، عادل ميسي رقم زميله السابق في برشلونة الاسباني الاوروغوياني لويس سواريس كأفضل هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية على الإطلاق، برصيد 29 هدفًا. وهيمن الـ«ألبيسيليستي» على الاستحواذ ضد الاكوادور المتمركزة دفاعيًا، حيث اقتصرت مساعيها الهجومية على الهجمات المرتدة. من جهة أخرى، تغلبت كولومبيا على ضيفتها فنزويلا 1-صفر، لتستهل سعيها للعودة إلى كأس العالم بنجاح بعد غيابها عن مونديال قطر. وسجّل هدف المباراة الوحيد لاعب فيردر بريمن الالماني رافايل سانتوس بوريه من كرة رأسية (46). وفي مبارة اخرى، تعادلت البيرو امام مضيفتها الباراغواي سلبًا.
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