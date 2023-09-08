ميلانو‭ ‬ – ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يقود‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬أوّل‭ ‬مباراة‭ ‬رسمية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬إدارتها‭ ‬الفنية‭ ‬اليوم،‭ ‬عندما‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬سكوبيي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬فرصة‭ ‬لطرد‭ ‬أشباح‭ ‬كارثة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭. ‬تمرّ‭ ‬إيطاليا‭ ‬بما‭ ‬يشبه‭ ‬أزمة‭ ‬الهوية‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬حيث‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬بطاقتها‭ ‬الى‭ ‬مونديالي‭ ‬2018‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬فنتورا‭ ‬و2022‭ ‬بقيادة‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬قبلها‭ ‬في‭ ‬منحها‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬صيف‭ ‬2021‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إيطاليا‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مخيفة‭ ‬لخصومها‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭.‬

وستكون‭ ‬بداية‭ ‬سباليتي‭ ‬صعبة‭ ‬لكونه‭ ‬سيلاقي‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬حرمت‭ ‬الـ«أتزوري‮»‬‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬ثم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وتتقاسم‭ ‬إيطاليا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬مالطا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وخسارة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬إنجلترا‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬متخلفة‭ ‬عن‭ ‬الأخيرة‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬لكن‭ ‬وصيفتها‭ ‬القارية‭ ‬خاضت‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭. ‬ولعبت‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ثانية‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭.‬

وكانت‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬فجرت‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بتغلبها‭ ‬على‭ ‬إيطاليا‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬باليرمو‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭ ‬المؤهل‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭. ‬كارثة‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬باليرمو‭ ‬ألكسندر‭ ‬ترايكوفسكي‭ ‬لم‭ ‬تحرم‭ ‬إيطاليا‭ ‬من‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬عكَّرت‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المنتخب‭ ‬بتتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتي‭ ‬جعلت‭ ‬لاعبيه‭ ‬أبطالًا‭ ‬وطنيين‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬مانشيني‭.‬

تسافر‭ ‬إيطاليا‭ ‬إلى‭ ‬سكوبيي‭ ‬لخوض‭ ‬إحدى‭ ‬المباراتين‭ ‬اللتين‭ ‬قد‭ ‬تحددان‭ ‬مصيرها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬القارية‭ ‬للبطولة‭ ‬المقررة‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬حيث‭ ‬يهدفون‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭. ‬وتلعب‭ ‬إيطاليا‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬كسب‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬تمنحها‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ووضع‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬كون‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الاول‭ ‬والثاني‭ ‬يبلغانها‭.‬