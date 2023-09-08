مدريد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬ادعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الإسبانية‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬والاكراه،‭ ‬بعد‭ ‬تقبيله‭ ‬اللاعبة‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬أمس،‭ ‬وأثار‭ ‬روبياليس‭ (‬46‭ ‬عاماً‭) ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قبّل‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬طالبت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باستجواب‭ ‬روبياليس‭ ‬كمتهم‭ ‬وجيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬كضحية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬بعد‭ ‬تقدّم‭ ‬هيرموسو‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬الثلاثاء‭ ‬بشكوى‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضد‭ ‬روبياليس‭ ‬الموقوف‭ ‬مؤقتا‭. ‬ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تقرّر‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستقبل‭ ‬الطلب‭ ‬وبالتالي‭ ‬تكليف‭ ‬قاض‭ ‬لترؤس‭ ‬تحقيق‭ ‬ينتهي‭ ‬إما‭ ‬بتوصية‭ ‬الاحالة‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬أو‭ ‬رفضها،‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬الادعاء‭. ‬وبموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإسباني،‭ ‬يتضمّن‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الاساءة‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬عقوبات‭ ‬مختلفة‭. ‬وتتراوح‭ ‬عقوبة‭ ‬التقبيل‭ ‬غير‭ ‬الرضائي‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

وقالت‭ ‬هيرموسو،‭ ‬المحترفة‭ ‬مع‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي،‭ ‬إن‭ ‬القبلة‭ ‬جعلتها‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بالضعف‭ ‬وكأنها‭ ‬ضحية‭ ‬اعتداء‮»‬،‭ ‬ووصفتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬متهوّر‭ ‬وذكوري‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬محله‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬جهتي‮»‬‭. ‬واتهمت‭ ‬روبياليس‭ ‬بالضغط‭ ‬عليها‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه‭ ‬علناً‭ ‬بعد‭ ‬الفضيحة‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬القبلة،‭ ‬ما‭ ‬يعتبره‭ ‬المدعون‭ ‬جريمة‭ ‬اكراه‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬زعم‭ ‬روبياليس‭ ‬انّ‭ ‬القبلة‭ ‬حصلت‭ ‬بالتراضي،‭ ‬واعداً‭ ‬بمواصلة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أوقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬روبياليس‭ ‬مؤقتًا‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬رفضه‭ ‬الاستقالة‭ ‬من‭ ‬منصبه‭. ‬كما‭ ‬أضربت‭ ‬نحو‭ ‬81‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الدفاعي‭ ‬العنيف‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬روبياليس‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحادثة،‭ ‬والذي‭ ‬انتقد‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬النسوية‭ ‬الزائفة‮»‬‭. ‬وأقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للسيدات‭ ‬خورخي‭ ‬فيلدا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الفضيحة‭.‬



