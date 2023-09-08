Saturday, 09 September 2023 04:26 GMT

زيلينسكي: بوتين قتل رئيس مجموعة فاغنر

9/8/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
وأدلى زيلينسكي بتصريحاته هذه في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.
وقال زيلينسكي: "الحقيقة إنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر".
ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.

MENAFN08092023000208011052ID1107036329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث