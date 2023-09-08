زيلينسكي: بوتين قتل رئيس مجموعة فاغنر

زيلينسكي: بوتين قتل رئيس مجموعة فاغنر
التاريخ
9/8/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.
وأدلى زيلينسكي بتصريحاته هذه في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.
وقال زيلينسكي: "الحقيقة إنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعا وليس أي شيء آخر".
ولقي بريغوجين حتفه في تحطم طائرة خاصة مع كبار مساعديه الشهر الماضي.
MENAFN08092023000208011052ID1107036329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.