تعرف على الدول التي قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ .. هولندا ليست الأولى
التاريخ
9/8/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - بعد أن بات تغيير اسم دولة الهند الى "بهارات" وشيكا، وينتظر قرارا من السلطات ليكون رسميا، سلط تقرير الضوء على الدول التي غيرها اسمها عبر التاريخ.
ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير أسمائها، بعضها أسباب سياسية واقتصادية، وبعضها لتحسين صورتها أمام العالم.
وتاليا الدول التي غيرت أسمائها:
الهند - بهارات (تخطيط)
جمهورية التشيك -تشيكيا
سوازيلاند -إيسواتيني
مقدونيا - شمال مقدونيا
سيلان -دولة سريلانكا
الأيرلندية الحرة -أيرلندا
سيام -تايلاند
الرأس الأخضر -جمهورية الرأس الأخضر
بورما - ميانمار
هولندا - نيذرلاند
جمهورية زائير - جمهورية الكونغو الديمقراطية
كمبوتشيا الديمقراطية - مملكة كمبوديا
كاب فيردي - جمهورية كابو فيردي
بلاد فارس- إيران
فولتا العليا- بوركينافاسو
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