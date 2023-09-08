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تعرف على الدول التي قامت بتغيير أسمائها عبر التاريخ .. هولندا ليست الأولى

9/8/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد أن بات تغيير اسم دولة الهند الى "بهارات" وشيكا، وينتظر قرارا من السلطات ليكون رسميا، سلط تقرير الضوء على الدول التي غيرها اسمها عبر التاريخ.

ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير أسمائها، بعضها أسباب سياسية واقتصادية، وبعضها لتحسين صورتها أمام العالم.

وتاليا الدول التي غيرت أسمائها:
الهند - بهارات (تخطيط)
جمهورية التشيك -تشيكيا
سوازيلاند -إيسواتيني
مقدونيا - شمال مقدونيا
سيلان -دولة سريلانكا
الأيرلندية الحرة -أيرلندا
سيام -تايلاند
الرأس الأخضر -جمهورية الرأس الأخضر
بورما - ميانمار

هولندا - نيذرلاند

جمهورية زائير - جمهورية الكونغو الديمقراطية
كمبوتشيا الديمقراطية - مملكة كمبوديا
كاب فيردي - جمهورية كابو فيردي
بلاد فارس- إيران

فولتا العليا- بوركينافاسو


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