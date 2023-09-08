ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الدول إلى تغيير أسمائها، بعضها أسباب سياسية واقتصادية، وبعضها لتحسين صورتها أمام العالم.



وتاليا الدول التي غيرت أسمائها:

الهند - بهارات (تخطيط)

جمهورية التشيك -تشيكيا

سوازيلاند -إيسواتيني

مقدونيا - شمال مقدونيا

سيلان -دولة سريلانكا

الأيرلندية الحرة -أيرلندا

سيام -تايلاند

الرأس الأخضر -جمهورية الرأس الأخضر

بورما - ميانمار

هولندا - نيذرلاند

جمهورية زائير - جمهورية الكونغو الديمقراطية

كمبوتشيا الديمقراطية - مملكة كمبوديا

كاب فيردي - جمهورية كابو فيردي

بلاد فارس- إيران

فولتا العليا- بوركينافاسو



