%164 زيادة الآبار المردومة في 8 أشهر ودعوات للتشدد



وقال مصدر، وفقا ليومية الغد، إن التعديل الأخير على نظام مراقبة المياه الجوفية، كان له الدور الأكبر في التأثير والمساهمة في صون وحماية المصادر المائية، وذلك وسط مضي وزارة المياه والري- سلطة المياه بحملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وعلى رأسها تدابير إجراءات ردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وبين المصدر:"أن عدد الآبار التي تم ردمها منذ الأول من كانون الثاني وحتى 31 آب من العام الحالي، وصل إلى 119 بئرا، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 45 بئرا.

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، الصادر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أحكم السيطرة على ردم الآبار المخالفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.

