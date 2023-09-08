Saturday, 09 September 2023 04:25 GMT

%164 زيادة الآبار المردومة في 8 أشهر ودعوات للتشدد

9/8/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع حجم الآبار المخالفة التي تم ردمها من قبل كوادر وزارة المياه والري- سلطة المياه، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 164%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق مصدر حكومي.


وقال مصدر، وفقا ليومية الغد، إن التعديل الأخير على نظام مراقبة المياه الجوفية، كان له الدور الأكبر في التأثير والمساهمة في صون وحماية المصادر المائية، وذلك وسط مضي وزارة المياه والري- سلطة المياه بحملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وعلى رأسها تدابير إجراءات ردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وبين المصدر:"أن عدد الآبار التي تم ردمها منذ الأول من كانون الثاني وحتى 31 آب من العام الحالي، وصل إلى 119 بئرا، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 45 بئرا.

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، الصادر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أحكم السيطرة على ردم الآبار المخالفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.


MENAFN08092023000208011052ID1107036326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث