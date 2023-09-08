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التعاون الإسلامي تدين اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

9/8/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وتحطيم وسرقة محتوياته، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتعد سافر على مشاعر المسلمين وعقيدتهم.


وأكدت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، كما دعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.


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