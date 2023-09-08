الأرصاد تحذر من حالة الطقس يوم الاحد

وقالت الدائرة في نشرتها، إنه سيطرأ نهار السبت انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما ستكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتابعت أنه سيطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة يوم الأحد لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط الاردن.