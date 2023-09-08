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ستاندرد آند بورز تُثبت التصنيف الائتماني السيادي للأردن

9/8/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".
وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.
كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية.
وأشارت إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار.

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