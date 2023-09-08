Saturday, 09 September 2023 04:25 GMT

لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة

9/8/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الإعلان عن الهدنة.

وأكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا في لبنان لالتزام في تثبيت وقف إطلاق النار بالمخيم.
كما أكدت على قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.

MENAFN08092023000208011052ID1107036322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث