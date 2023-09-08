لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة

لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة
التاريخ
9/8/2023 7:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الإعلان عن الهدنة.
وأكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا في لبنان لالتزام في تثبيت وقف إطلاق النار بالمخيم.
كما أكدت على قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.
MENAFN08092023000208011052ID1107036322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.