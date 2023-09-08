لبنان.. الهدوء يعود الى عين الحلوة بعد الإعلان عن الهدنة

وأكدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك للقوى الوطنية والإسلامية" في منطقة صيدا في لبنان لالتزام في تثبيت وقف إطلاق النار بالمخيم. كما أكدت على قرار هيئة العمل المركزية بتعزيز القوة المشتركة من الأطر السياسية الوطنية والإسلامية للقيام بالمهام الموكلة إليها.

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