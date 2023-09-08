مواقف صغيرة.. تستحق التشجيع

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬فإن‭ ‬النموذج‭ ‬البحريني‭ ‬متميز‭ ‬ورائع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬المواقف‭ ‬والمناسبات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬ثقافة‭ ‬عامة‭ ‬للجميع،‭ ‬وعبر‭ ‬‮«‬القدوة‭ ‬الحسنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرفيعة‭.. ‬في‭ ‬تحية‭ ‬رجل‭ ‬مسن،‭ ‬أو‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬طفل‭ ‬صغير،‭ ‬أو‭ ‬تكريم‭ ‬عامل‭ ‬مجتهد‭ ‬أو‭ ‬متطوع،‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬ببطل‭ ‬ومتفوق،‭ ‬أو‭ ‬الوقوف‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

وكذلك‭.. ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ويتم‭ ‬استثمارها‭ ‬وتسويقها‭ ‬وإبرازها‭ ‬إعلاميا،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجميع‭ ‬عليها،‭ ‬وتأصيل‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬إيجابية،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬الراسخة‭ ‬والعريقة‭.‬

مؤخرا‭ ‬قام‭ ‬موظف‭ ‬إماراتي‭ ‬شاب‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬جمال‭ ‬عبدالرحمن‮»‬،‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بدبي،‭ ‬بمساعدة‭ ‬سيدة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬المراجعين،‭ ‬حينما‭ ‬شاهدها‭ ‬في‭ ‬بهو‭ ‬المركز،‭ ‬ليستفسر‭ ‬منها‭ ‬عن‭ ‬حاجتها،‭ ‬وليتمكن‭ ‬من‭ ‬مساعدتها‭ ‬في‭ ‬إتمامها،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصوير‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف‭ ‬العفوي‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحد‭ ‬الناشطين‭ ‬الشباب‭.. ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المؤثر‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إبراز‭ ‬الإيجابيات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬السلبيات‭ ‬والملاحظات‭ ‬فقط‭.‬

ومع‭ ‬تداول‭ ‬ذلك‭ ‬المقطع،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بتصرف‭ ‬الموظف،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لقيم‭ ‬المجتمع‭ ‬الإماراتي‭ ‬وثقافته،‭ ‬التي‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الكبير‭ ‬وعون‭ ‬الصغير‭ ‬والتواضع‭ ‬للناس‭ ‬وخدمتهم‭.. ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬سموه‭ ‬بزيارة‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬عمله،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لحرصه‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬استثمرت‭ ‬هيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بدبي‭ ‬ذلك‭ ‬الموقف،‭ ‬لتنشر‭ ‬خدماتها‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وكبار‭ ‬السن،‭ ‬وترسخ‭ ‬قيمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وثقافية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الناس‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬الإيجابي‭ ‬هو‭ ‬ممارسة‭ ‬دائمة‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬الموظف‭ ‬تحديدا،‭ ‬حيث‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬التطوع‭ ‬ساعات‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬نال‭ ‬جائزة‭ ‬دبي‭ ‬للأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬المتميز‭ ‬لفئة‭ ‬‮«‬الجندي‭ ‬المجهول‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بتوفير‭ ‬وإيصال‭ ‬أسطوانة‭ ‬الأكسجين‭ ‬إلى‭ ‬عجوز‭ ‬فرنسي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الحظر‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬كورونا‮»‬‭ ‬وأنقذ‭ ‬حياته‭.. ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬ابن‭ ‬ذلك‭ ‬المقيم‭ ‬الفرنسي‭ ‬يكتب‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬ويشكر‭ ‬الإمارات‭ ‬ودبي‭ ‬والموظف‭.‬

ختاما‭.. ‬أثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬وقطاعاتنا،‭ ‬مسؤولين‭ ‬وموظفين،‭ ‬مخلصين‭ ‬وجادين،‭ ‬يقدمون‭ ‬الخدمات‭ ‬للناس،‭ ‬وينجزون‭ ‬الطلبات‭ ‬والإجراءات،‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬وإنساني‭.. ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬ينقصهم‭ ‬من‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المواقف‭ ‬والممارسات،‭ ‬وإبرازها‭ ‬والتشجيع‭ ‬عليها،‭ ‬كقيمة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وأخلاق‭ ‬مهنية،‭ ‬وثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭.‬

في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كلنا‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭.. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬لدينا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬الصغيرة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬التشجيع،‭ ‬وتكريم‭ ‬‮«‬الجندي‭ ‬المجهول‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬موقع‭.‬