Saturday, 09 September 2023 04:25 GMT

ثاني حفل زواج لمحرز ووارد وحفل ثالث في الطريق

9/8/2023 7:10:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل‭ ‬النجم‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بزواجه‭ ‬بعارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬تايلور‭ ‬وارد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭. ‬وكان‭ ‬الزوجان‭ ‬قد‭ ‬تزوجا‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬صغير‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وحينها،‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬أن‭ ‬محرز‭ ‬ووارد‭ ‬سيقيمان‭ ‬مراسم‭ ‬احتفال‭ ‬ثانية‭ ‬لجعل‭ ‬زواجهما‭ ‬قانونيا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬الحفل‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فخم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬منطقة‭ ‬ويست‭ ‬إند،‭ ‬بحضور‭ ‬عائلتيهما‭ ‬وأقرب‭ ‬الأصدقاء‭. ‬وانضمت‭ ‬إلى‭ ‬محرز‭ ‬وتايلور‭ ‬أيضا‭ ‬ابنتاه‭ ‬عناية‭ ‬وأيلا‭ ‬من‭ ‬زواجه‭ ‬السابق،‭ ‬وطفلتهما‭ ‬ميلا‭. ‬وشاركت‭ ‬تايلور،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬إنستغرام،‭ ‬وعلق‭ ‬عليها‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تزوجي‭ ‬صديقك‭ ‬المفضل‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬السعيدين‭ ‬يخططان‭ ‬لإقامة‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬فخم‭ ‬ثالث‭ ‬خارج‭ ‬بريطانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وكان‭ ‬محرز‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬بمواعدة‭ ‬تايلور‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2020،‭ ‬بعد‭ ‬انفصاله‭ ‬عن‭ ‬زوجته‭ ‬السابقة‭ ‬ريتا‭ ‬جوهال‭.‬

MENAFN08092023000055011008ID1107036311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث