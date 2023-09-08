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هونج كونج تواجه الأمطار الأكثر غزارة منذ نحو 140 عاما

9/8/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واجهت‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬أمطارا‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬غزارة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تسجيل‭ ‬بيانات‭ ‬الطقس‭ ‬عام‭ ‬1884،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬فيضانات‭ ‬وبلبلة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬المواصلات،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬تعرضها‭ ‬لإعصار‭ ‬قوي‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تسجل‭ ‬شينجين،‭ ‬المدينة‭ ‬الكبرى‭ ‬المحاذية‭ ‬لهونج‭ ‬كونج،‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬غزارة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬الصينية‭. ‬وسجّلت‭ ‬المنطقة‭ ‬ظروفا‭ ‬جوية‭ ‬قصوى‭ ‬ودرجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬وهي‭ ‬ظواهر‭ ‬تتفاقم‭ ‬شدتها‭ ‬بسبب‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭. ‬وأفاد‭ ‬مرصد‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬عن‭ ‬158 , 1‭ ‬ملم‭ ‬من‭ ‬المتساقطات‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬خلال‭ ‬مجرد‭ ‬ساعة‭ ‬قبل‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬طبية‭ ‬بنقل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬110‭ ‬أشخاص‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬إصابات‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالأحوال‭ ‬الجوية،‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬كذلك‭ ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭ ‬قبالة‭ ‬شاطئ‭ ‬غرب‭ ‬جزيرة‭ ‬هونج‭ ‬كونج،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬السلطات‭ ‬تحقق‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الوفاة‭ ‬نتيجة‭ ‬الفيضانات‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬رفعت‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬المطيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته،‭ ‬إذ‭ ‬ظل‭ ‬المؤشر‭ ‬باللون‭ ‬‮«‬الأسود‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬16‭ ‬ساعة‭ ‬قياسية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خفضه‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭. ‬وقال‭ ‬جاكي‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وونغ‭ ‬تاي‭ ‬سين‭ ‬مع‭ ‬والديه‭ ‬المتقدمين‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬صادم‭ ‬للغاية‭.. ‬لا‭ ‬أتذكر‭ ‬أمطارًا‭ ‬بهذا‭ ‬السوء‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬غمرت‭ ‬المياه‭ ‬الطابق‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬التجاري‭ ‬بالكامل،‭ ‬وارتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الماء‭ ‬ليغطي‭ ‬واجهات‭ ‬المحال‭.. ‬لقد‭ ‬تحوّل‭ ‬يومنا‭ ‬إلى‭ ‬فوضى‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬إغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬القصوى‮»‬‭ ‬ووقف‭ ‬عمل‭ ‬بعض‭ ‬أجهزة‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬وشينجين،‭ ‬المدينة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬17 , 7‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مقرا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وعُلّقت‭ ‬المداولات‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬ليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فيما‭ ‬فتحت‭ ‬بورصة‭ ‬شينجين‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬صباحا‭. ‬وذكرت‭ ‬سلطات‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬أن‭ ‬شينجين‭ ‬تستعد‭ ‬لتفريغ‭ ‬مياه‭ ‬خزاناتها،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بفيضانات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أنحاء‭ ‬شمال‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭. ‬

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