هونج كونج تواجه الأمطار الأكثر غزارة منذ نحو 140 عاما

هونج كونج تواجه الأمطار الأكثر غزارة منذ نحو 140 عاما
التاريخ
9/8/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واجهت هونج كونج أمس الجمعة أمطارا هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884، ما أثار فيضانات وبلبلة كبرى في المواصلات، بعد أقل من أسبوع على تعرضها لإعصار قوي. من جهة أخرى، تسجل شينجين، المدينة الكبرى المحاذية لهونج كونج، منذ الخميس هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ عام 1952، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية. وسجّلت المنطقة ظروفا جوية قصوى ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، وهي ظواهر تتفاقم شدتها بسبب التغير المناخي، بحسب العلماء. وأفاد مرصد هونج كونج عن 158 , 1 ملم من المتساقطات دفعة واحدة خلال مجرد ساعة قبل منتصف الليل. وبعد ظهر الجمعة، أفادت هيئة طبية بنقل ما لا يقل عن 110 أشخاص إلى المستشفى بسبب إصابات على صلة بالأحوال الجوية، أربعة منهم في حالة حرجة. كذلك أكد أحد المستشفيات وفاة شخص كان قد عُثر عليه فاقدا للوعي قبالة شاطئ غرب جزيرة هونج كونج، ولكن لا تزال السلطات تحقق فيما إذا كانت الوفاة نتيجة الفيضانات. وكانت السلطات رفعت التحذير من العواصف المطيرة في المدينة إلى أعلى مستوياته، إذ ظل المؤشر باللون «الأسود» مدة 16 ساعة قياسية قبل أن يتم خفضه بعد ظهر الجمعة، مع تراجع هطول الأمطار. وقال جاكي (52 عاما) الذي يعيش في منطقة وونغ تاي سين مع والديه المتقدمين في العمر «إنه أمر صادم للغاية.. لا أتذكر أمطارًا بهذا السوء في منطقتنا على الإطلاق». وأضاف: «غمرت المياه الطابق السفلي من المركز التجاري بالكامل، وارتفع منسوب الماء ليغطي واجهات المحال.. لقد تحوّل يومنا إلى فوضى». وأعلنت السلطات إغلاق المدارس «بسبب الظروف القصوى» ووقف عمل بعض أجهزة الجمارك على الحدود بين هونج كونج وشينجين، المدينة البالغ عدد سكانها 17 , 7 مليون نسمة والتي تشكل مقرا للعديد من شركات التكنولوجيا. وعُلّقت المداولات في بورصة هونج كونج ليوم الجمعة، فيما فتحت بورصة شينجين على تراجع صباحا. وذكرت سلطات هونج كونج أن شينجين تستعد لتفريغ مياه خزاناتها، ما قد يتسبب بفيضانات في بعض أنحاء شمال هونج كونج.
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