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دولة عربية وحيدة في قائمة ((أفضل 20 دولة منتجة للفواكه في العالم))

9/8/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬صناعة‭ ‬إنتاج‭ ‬الفاكهة‭ ‬عالميًا‭ ‬نموًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة‭ ‬والصحية‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وفقًا‭ ‬للإحصاءات‭ ‬المالية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ statista ‮»‬،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬حقق‭ ‬سوق‭ ‬الفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬إيرادات‭ ‬بقيمة‭ ‬674 , 5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مع‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬متوقع‭ ‬يبلغ‭ ‬6 , 79 % ،‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2028‭. ‬وتتصدر‭ ‬دول‭ ‬الصين‭ ‬والهند‭ ‬والبرازيل‭ ‬وتركيا،‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬المنتجة‭ ‬للفواكه،‭ ‬مسخرة‭ ‬مناخاتها‭ ‬الفريدة‭ ‬وتربتها‭ ‬الخصبة‭ ‬وخبرتها‭ ‬الزراعية‭ ‬لتصبح‭ ‬رائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الفاكهة‭. ‬شهدت‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬منتجة‭ ‬للفواكه‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ Insider ‭ ‬ Monkey ‮»‬،‭ ‬تواجد‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬وحيدة‭ ‬وهي‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ12،‭ ‬بإجمالي‭ ‬انتاج‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬و733‭ ‬ألفا‭ ‬و617‭ ‬طنا‭. ‬وأشار‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الفواكه‭ ‬الحمضية‭ ‬مثل‭ ‬البرتقال‭ ‬والليمون‭ ‬والجريب‭ ‬فروت‭ ‬والمانجو‭ ‬والجوافة‭ ‬والتين‭ ‬والرمان،‭ ‬واستخدام‭ ‬المزارعين‭ ‬المصريين‭ ‬لتقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬محاصيل‭ ‬صحية‭ ‬وعالية‭ ‬الجودة‭.‬

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