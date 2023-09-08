دولة عربية وحيدة في قائمة ((أفضل 20 دولة منتجة للفواكه في العالم))
التاريخ
9/8/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت صناعة إنتاج الفاكهة عالميًا نموًا كبيرًا، مع تزايد الطلب على المنتجات الطازجة والصحية من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وفقًا للإحصاءات المالية الأخيرة بحسب موقع « statista »، في عام 2023 حقق سوق الفواكه الطازجة إيرادات بقيمة 674 , 5 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 6 , 79 % ، من عام 2023 إلى عام 2028. وتتصدر دول الصين والهند والبرازيل وتركيا، قائمة الدول المنتجة للفواكه، مسخرة مناخاتها الفريدة وتربتها الخصبة وخبرتها الزراعية لتصبح رائدة عالميًا في إنتاج الفاكهة. شهدت قائمة «أكثر 20 دولة منتجة للفواكه في العالم»، بحسب موقع « Insider Monkey »، تواجد دولة عربية وحيدة وهي جمهورية مصر العربية، لتحتل المركز الـ12، بإجمالي انتاج وصل إلى 14 مليونا و733 ألفا و617 طنا. وأشار الموقع إلى التركيز على الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والمانجو والجوافة والتين والرمان، واستخدام المزارعين المصريين لتقنيات حديثة لضمان الحصول على محاصيل صحية وعالية الجودة.
MENAFN08092023000055011008ID1107036309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.